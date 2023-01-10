Российская армия снова ударила по Херсону: ранен гражданский

Российские войска в очередной раз обстреляли Херсон. Известно об одном раненом.

Источник: пресс-офис Херсонской областной военной администрации в комментарии "Суспільному", председатель ОВА Ярослав Янушевич в эфире телемарафона

Детали: Сообщается, что раненого мужчину доставили в больницу.

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Также известно о попадании в одно из образовательных учреждений города.

По информации Янушевича, российская армия ударила по Днепровскому району. Это произошло в 10:30, чуть позже еще раз.

Прямая речь: "Российские войска ударили по Днепровскому району. Попали в жилой сектор. Также взрывной волной выбило стекла в здании центра образования молодежи Херсонского горсовета. Вообще, обстрелов очень много".

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Больше деталей: "Суспільне" также опубликовало фотографии с места обстрела.

Что предшествовало: Вечером 9 января российские оккупанты также обстреляли жилой квартал Херсона. Снаряд упал прямо на перекресток. Из-за попадания начался пожар в частном жилом доме. Один человек погиб.