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Российская армия снова ударила по Херсону: ранен гражданский

Евгений КизиловВторник, 10 января 2023, 13:20
фото разрушений в результате российского обстрела, источник: "суспільне"

Российские войска в очередной раз обстреляли Херсон. Известно об одном раненом.

Источник: пресс-офис Херсонской областной военной администрации в комментарии "Суспільному", председатель ОВА Ярослав Янушевич в эфире телемарафона

Детали: Сообщается, что раненого мужчину доставили в больницу.

Также известно о попадании в одно из образовательных учреждений города.

По информации Янушевича, российская армия ударила по Днепровскому району. Это произошло в 10:30, чуть позже еще раз.

Прямая речь: "Российские войска ударили по Днепровскому району. Попали в жилой сектор. Также взрывной волной выбило стекла в здании центра образования молодежи Херсонского горсовета. Вообще, обстрелов очень много".

Больше деталей: "Суспільне" также опубликовало фотографии с места обстрела.

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Что предшествовало: Вечером 9 января российские оккупанты также обстреляли жилой квартал Херсона. Снаряд упал прямо на перекресток. Из-за попадания начался пожар в частном жилом доме. Один человек погиб.

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Темы: Херсонвойнажертвы
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