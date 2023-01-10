РосЗМІ: В Ростовській області у полі знайшли уламки ракети

Жителі Усть-Донецького району Ростовської області Росії знайшли у полі уламки невідомої ракети, місце знахідки оточили.

Джерело: російське пропанандистське інформагентство "РИА "Новости", місцеве видання "Donday"

Деталі: Як з'ясувалося, знайдено було розгінний блок реактивного двигуна ракети. Уламки виявили після вибуху 7 січня. Мешканці кажуть, що тоді спрацювала ППО.

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"При виявленні зазначених непізнаних об'єктів інформація про це була передана адміністрацією до компетентних органів, а територія була взята під охорону. Експерти, які прибули й уповноважені давати висновки щодо характеру та обставин, працюють на місці", - прокоментували у районній адміністрації.

Що було раніше: 31 грудня У Волгоградській області РФ на житлові будинки впали "металеві уламки", ймовірно, від російської ракети, яка не долетіла до України.