Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

РосЗМІ: В Ростовській області у полі знайшли уламки ракети

Станіслав ПогоріловВівторок, 10 січня 2023, 13:53
Фото: Donday

Жителі Усть-Донецького району Ростовської області Росії знайшли у полі уламки невідомої ракети, місце знахідки оточили.

Джерело: російське пропанандистське інформагентство "РИА "Новости", місцеве видання "Donday"

Деталі: Як з'ясувалося, знайдено було розгінний блок реактивного двигуна ракети. Уламки виявили після вибуху 7 січня. Мешканці кажуть, що тоді спрацювала ППО.

"При виявленні зазначених непізнаних об'єктів інформація про це була передана адміністрацією до компетентних органів, а територія була взята під охорону. Експерти, які прибули й уповноважені давати висновки щодо характеру та обставин, працюють на місці", - прокоментували у районній адміністрації.

Що було раніше: 31 грудня У Волгоградській області РФ на житлові будинки впали "металеві уламки", ймовірно, від російської ракети, яка не долетіла до України.

ВІДЕО ДНЯ

Долучайся до клубу читачів УП

Теми: Росіявійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Зеленський приїхав до Львова: провів нараду щодо безпекової ситуації у північно-західних областях

Золотий глобус 2023: стали відомі переможці ювілейної кінопремії

В ОДКБ відреагували на відмову Вірменії проводити військові навчання організації

Бої за Соледар і Бахмут показують важливість більшої військової підтримки України - Столтенберг

відео Це не трилогія, Третьої світової не буде – Зеленський виступив на "Золотому глобусі"

фото Пройшли переговори омбудсменів України та РФ

Усі новини...
Росія
Літаки російських авіакомпаній зазнають масових поломок
Зустріч омбудсменів України та РФ у Туреччині: стали відомі деталі
Дефіцит бюджету РФ у 2022 склав 3,3 трильйона рублів – Мінфін РФ
Останні новини
14:47
відео Путін заявив, що війна не сильно вплинула на РФ, при цьому скиглить, що немає замовлень на нові літаки
14:44
Із Білорусі до РФ ближче до Луганщини перекинули мобілізованих із технікою
14:34
відеоОкупанти обстріляли центр для вагітних і немовлят у Херсоні – ОВА
14:28
США та союзники обговорюють стелю цін проти російських нафтопродуктів – ЗМІ
14:00
УВАГАПідтримайте "Українську правду" на платформі Patreon
13:48
65 років на п’ятьох: окупанти винесли вироки кримським мусульманам із Хізб ут-Тахрір
13:44
фото"Феєрверки" в Харкові спричинили ракети російського "Смерча"
13:39
Естонія наказала РФ майже вдвічі скоротити персонал посольства у Таллінні
13:38
До Києва прибули мери чотирьох європейських столиць
13:18
Зеленський приїхав до Львова: провів нараду щодо безпекової ситуації у північно-західних областях
Усі новини...