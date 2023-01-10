РосСМИ: В Ростовской области в поле нашли обломки ракеты

Жители Усть-Донецкого района Ростовской области России нашли в поле обломки неизвестной ракеты, место находки окуржили.

Источник: российское пропагандистское информагентство "РИА "Новости", местное издание "Donday"

Детали: Как выяснилось, найден был разгонный блок реактивного двигателя ракеты. Обломки обнаружили после взрыва 7 января. Жители говорят, что тогда сработала ПВО.

"При обнаружении указанных неопознанных объектов информация об этом была передана администрацией в компетентные органы, а территория была взята под охрану. Эксперты, которые прибыли и уполномочены давать выводы относительно характера и обстоятельств, работают на месте", - прокомментировали в районной администрации.

Что предшествовало: 31 декабря в Волгоградской области РФ на жилые дома упали "металлические обломки", вероятно, от российской ракеты, не долетевшей до Украины.