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Під Соледаром ЗСУ працюють на максимальне виснаження ворога – Череватий

Валентина РоманенкоВівторок, 10 січня 2023, 14:19
Під Соледаром ЗСУ працюють на максимальне виснаження ворога – Череватий
ілюстративне фото Сухопутніх військ ЗСУ

Сили оборони працюють на максимальне виснаження російських військ біля Соледара на Бахмутському напрямку, щоби навіть мінімальні успіхи ворога стали його поразкою.

Джерело: речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Саме оборонці Соледара зараз роблять все можливе, щоб виснажити ворога, максимально знизити його потенціал, щоби навіть якісь його тактичні невеликі успіхи (здобуті надзусиллями та великими втратами), вели до великої "піррової" перемоги".

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Нагадаємо: За добу по Соледару та околицях цього міста на Донеччині росіяни завдали 86 обстрілів різними системами артилерії.

Чому це важливо: Наразі Бахмутський напрямок фронту – один із головних напрямків удару ворога.

Під Соледаром тривають найзапекліші бої, російське керівництво кинуло на передову спецназівців ПВК "Вагнер" за підтримки підрозділів регулярної російської армії.

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Теми: Донецька областьвійна
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