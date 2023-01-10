Под Соледаром ВСУ работают на максимальное истощение врага – Череватый

Силы обороны работают на максимальное истощение российских войск возле Соледара на Бахмутском направлении, чтобы даже минимальные успехи врага стали его поражением.

Источник: спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Именно защитники Соледара сейчас делают все возможное, чтобы истощить врага, максимально снизить его потенциал, чтобы даже какие-то его тактические небольшие успехи (полученные сверхусилиями и большими потерями), вели к большой "пирровой" победе".

Напомним: За сутки по Соледару и окрестностям этого города в Донецкой области россияне нанесли 86 обстрелов различными системами артиллерии.

Почему это важно: Сейчас Бахмутское направление фронта - одно из главных направлений удара врага.

Под Соледаром идут ожесточенные бои, российское руководство бросило на передовую спецназовцев ЧВК "Вагнер" при поддержке подразделений регулярной российской армии.