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Росія скоротила інтенсивність артобстрілів, подекуди на 75% – CNN

Альона Мазуренко Вівторок, 10 січня 2023, 16:28
фото: Міноборони РФ

Американські та українські офіційні особи повідомили, що артилерійський вогонь Росії різко скоротився, подекуди на 75%. 

Джерело: CNN

Дослівно: "Американські і українські офіційні особи поки що не мають чіткого або єдиного пояснення.

Росія може нормувати артилерійські снаряди через низький рівень поставок, або це може бути частиною більш широкої переоцінки тактики в умовах успішних українських наступальних дій".

Деталі: Джерела видання відзначають, що у будь-якому випадку, таке зменшення кількості артилерійських обстрілів є ще одним свідченням дедалі слабшої позиції Росії на полі бою майже через рік після вторгнення.

Представники американської розвідки вважають, що президент Росії Володимир Путін наразі намагається зміцнити внутрішньополітичну підтримку для війни.

Теми: Росіяобстрілвійна
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