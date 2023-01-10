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Росія скоротила інтенсивність артобстрілів, подекуди на 75% – CNN

Альона Мазуренко Вівторок, 10 січня 2023, 15:28
Росія скоротила інтенсивність артобстрілів, подекуди на 75% – CNN
фото: Міноборони РФ

Американські та українські офіційні особи повідомили, що артилерійський вогонь Росії різко скоротився, подекуди на 75%. 

Джерело: CNN

Дослівно: "Американські і українські офіційні особи поки що не мають чіткого або єдиного пояснення.

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Росія може нормувати артилерійські снаряди через низький рівень поставок, або це може бути частиною більш широкої переоцінки тактики в умовах успішних українських наступальних дій".

Деталі: Джерела видання відзначають, що у будь-якому випадку, таке зменшення кількості артилерійських обстрілів є ще одним свідченням дедалі слабшої позиції Росії на полі бою майже через рік після вторгнення.

Представники американської розвідки вважають, що президент Росії Володимир Путін наразі намагається зміцнити внутрішньополітичну підтримку для війни.

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Теми: Росіяобстрілвійна
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