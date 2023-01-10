Россия сократила интенсивность артобстрелов, местами на 75% – CNN

Американские и украинские официальные лица сообщили, что артиллерийский огонь России резко сократился, иногда на 75%.

Источник: CNN

Дословно: "Американские и украинские официальные лица пока не имеют четкого или единого объяснения.

Россия может нормировать артиллерийские снаряды из-за низкого уровня поставок, или это может быть частью более широкой переоценки тактики в условиях успешных украинских наступательных действий".

Детали: Источники издания отмечают, что в любом случае, такое уменьшение количества артиллерийских обстрелов является еще одним свидетельством все более слабой позиции России на поле боя почти через год после вторжения.

Представители американской разведки считают, что президент России Владимир Путин сейчас пытается укрепить внутриполитическую поддержку для войны.