Після пожежі в столиці РФ запалав склад уже під Москвою – ЗМІ

Увечері 10 січня в російському Підмосков'ї виникла пожежа в складському приміщенні.

Джерело: російське пропагандистське видання РИА "Новости" з посиланням на екстрені служби

Деталі: Повідомляється, що на П'ятницькому шосе в Підмосков'ї склад горить на площі 250 "квадратів".

Реклама:

Видання оприлюднило відео з місця події. Інших подробиць не повідомляється.

Що передувало: Вдень 10 січня в Москві сталася масштабна пожежа в складському приміщенні в районі метро Дмитровська, до гасіння залучалася авіація.