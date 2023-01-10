Після пожежі в столиці РФ запалав склад уже під Москвою – ЗМІ
Вівторок, 10 січня 2023, 16:38
Увечері 10 січня в російському Підмосков'ї виникла пожежа в складському приміщенні.
Джерело: російське пропагандистське видання РИА "Новости" з посиланням на екстрені служби
Деталі: Повідомляється, що на П'ятницькому шосе в Підмосков'ї склад горить на площі 250 "квадратів".
Видання оприлюднило відео з місця події. Інших подробиць не повідомляється.
Що передувало: Вдень 10 січня в Москві сталася масштабна пожежа в складському приміщенні в районі метро Дмитровська, до гасіння залучалася авіація.