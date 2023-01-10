После пожара в столице РФ загорелся склад уже под Москвой – СМИ
Вторник, 10 января 2023, 16:38
Вечером 10 января в российском Подмосковье возник пожар в складском помещении.
Источник: российское пропагандистское издание РИА "Новости" со ссылкой на экстренные службы
Детали: Сообщается, что на Пятницком шоссе в Подмосковье склад горит на площади 250 "квадратов".
Издание обнародовало видео с места события. Других подробностей не сообщается.
Что предшествовало: Днем 10 января в Москве произошел масштабный пожар в складском помещении в районе метро Дмитровская, к тушению привлекалась авиация.