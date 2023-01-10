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После пожара в столице РФ загорелся склад уже под Москвой – СМИ

Валентина РоманенкоВторник, 10 января 2023, 15:38

Вечером 10 января в российском Подмосковье возник пожар в складском помещении.

Источник: российское пропагандистское издание РИА "Новости" со ссылкой на экстренные службы

Детали: Сообщается, что на Пятницком шоссе в Подмосковье склад горит на площади 250 "квадратов".

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Издание обнародовало видео с места события. Других подробностей не сообщается.

Что предшествовало: Днем 10 января в Москве произошел масштабный пожар в складском помещении в районе метро Дмитровская, к тушению привлекалась авиация.

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Темы: Росcияпожар
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