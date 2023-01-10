Туреччина підтримує українську "формулу миру" – глава МЗС

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу висловив підтримку "формулі миру", яку запропонував президент України Володимир Зеленський на саміті "Групи двадцяти" в листопаді 2022 року.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu, про це Чавушоглу сказав на пресконференції з міністеркою міжнародних відносин і співробітництва Південно-Африканської Республіки Наледі Пандор.

Глава МЗС Туреччини наголосив, що Анкара докладає зусиль для вирішення війни в Україні, а турецький президент Реджеп Таїп Ердоган від початку прагне досягти як припинення вогню, так і тривалого миру.

"Безумовно, наша мета – міцний мир і взаємоприйнятне рішення. Ми віримо, що ця війна закінчиться за столом переговорів. Чим швидше це станеться, тим краще", – зазначив він.

"Але існують нові умови й реалії. Росія зараз висловлює готовність до переговорів, а (президент України Володимир) Зеленський запропонував мирний план із десяти пунктів. Як Туреччина, ми підтримуємо цей план і продовжуємо нашу роботу", – додав Чавушоглу.

Як відомо, Туреччина від самого початку повномасштабного вторгнення РФ відмовилась запроваджувати проти неї санкції, заявивши про свою роль як посередника між воюючими сторонами.

У зверненні до Конгресу в грудні 2022 року президент Володимир Зеленський заявив, що обговорив із Джо Байденом українську формулу миру, і американський лідер підтримав ідею провести саміт миру. Подробиць щодо саміту наразі немає, але відомо, що його хочуть скликати цієї зими.

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