Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Турция поддерживает украинскую "формулу мира" - глава МИД

"Европейская правда"Вторник, 10 января 2023, 18:30

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выразил поддержку "формуле мира", которую предложил президент Украины Владимир Зеленский на саммите "Группы двадцати" в ноябре 2022 года.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu, об этом Чавушоглу сказал на пресс-конференции с министром международных отношений и сотрудничества Южно-Африканской Республики Наледи Пандор.

Глава МИД Турции подчеркнул, что Анкара прилагает усилия для решения войны в Украине, а турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган с самого начала стремится достичь как прекращения огня, так и длительного мира.

"Безусловно, наша цель - прочный мир и взаимоприемлемое решение. Мы верим, что эта война закончится за столом переговоров. Чем быстрее это произойдет, тем лучше", - отметил он.

"Но существуют новые условия и реалии. Россия сейчас выражает готовность к переговорам, а (президент Украины Владимир) Зеленский предложил мирный план из десяти пунктов. Как Турция, мы поддерживаем этот план и продолжаем нашу работу", - добавил Чавушоглу.

Как известно, Турция с самого начала полномасштабного вторжения РФ отказалась вводить против нее санкции, заявив о своей роли как посредника между воюющими сторонами.

В обращении к Конгрессу в декабре 2022 года президент Владимир Зеленский заявил, что обсудил с Джо Байденом украинскую формулу мира, и американский лидер поддержал идею провести саммит мира. Подробностей о саммите пока нет, но известно, что его хотят созвать этой зимой.

ВИДЕО ДНЯ

Больше о том, какие мирные предложения выдвинула Украина, читайте тут.

Темы: ТурцияМИДмеждународные отношения
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фотоПутин разжаловал Суровикина: теперь вместо него Герасимов

Польша передаст Украине роту танков Leopard 2

видеоНа "вагнеровцев" под Соледаром сошел благодатный перекрестный огонь

видео Путин заявил, что война не сильно повлияла на РФ, при этом ноет, что нет заказов на новые самолеты

Зеленский приехал во Львов: провів нараду щодо безпекової ситуації у північно-західних областях

Золотой глобус 2023: стали известны победители юбилейной кинопремии

Все новости...
Турция
Премьер Швеции: Мы не можем выполнить то, чего требует Турция для вступления в НАТО
Метеорологи зафиксировали новый температурный рекорд в турецкой Анталии
Представитель Эрдогана возложил на Россию ответственность за затягивание войны в Украине
Последние новости
19:50
Защитники уничтожили вражеский Ка-52 и еще один беспилотник РФ
19:40
Программа обмена лампочек: в "Дії" открыли запись на бета-тест
19:36
Додик объявил украинского посла "нежелательным лицом" в Республике Сербской
19:31
CNN: Нет никаких признаков отступления ВСУ из Соледара
19:28
Умер высокопоставленный кардинал Пэлл, которого судили за педофилию
19:23
Зеленский объяснил, для чего Россия лжет о "взятии" Соледара
19:22
Ситуация сложная: на Киев дают 60% необходимых объемов электроэнергии – Yasno
19:15
Посол Украины опроверг предоставление Турцией кассетных боеприпасов
18:46
Украинцы приобрели в "Дії" уже более 250 тысяч военных облигаций на 250 миллионов
18:42
Украина получила от Норвегии 10 мостов, которые установят на освобожденных территориях
Все новости...