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ЄСПЛ 12 січня оголосить рішення у справі колишніх суддів КСУ часів Януковича

"Європейська правда"Вівторок, 10 січня 2023, 18:49

У четвер, 12 січня, Європейський суд з прав людини винесе рішення у справі "Овчаренко і Колос проти України", яка розглядалася за зверненням колишніх суддів Конституційного суду Україні часів президента Віктора Януковича.

Про це "Європейській правді" повідомили у пресслужбі Ради Європи.

В'ячеслав Овчаренко та Михайло Колос звернулися до ЄСПЛ у липні 2015 року.

У 2006 році вони були призначені суддями Конституційного Суду України. Справа стосується їхнього звільнення з посад за участь в ухваленні рішення, яке влада інтерпретувала як незаконний акт, що відновив попередню редакцію Конституції, яка призвела до узурпації влади тодішнім президентом України.

Посилаючись на статті 6 (право на справедливий судовий розгляд), 8 (право на повагу до приватного і сімейного життя) та 18 (обмеження застосування обмежень прав) Конвенції, вони скаржаться на те, що їхнє звільнення було необґрунтованим, і стверджують, що за ним стояв прихований мотив.

Колос і Овчаренко входили до складу КСУ, який 30 вересня 2010 року ухвалив рішення, яким визнав неконституційними зміни до Конституції 2004 року, встановивши, що вони були прийняті з порушенням належної процедури. КСУ визнав ці зміни неконституційними з дня ухвалення рішення, і таким чином було відновлено дію попередньої редакції Конституції.

У лютому 2014 році після втечі Януковича судді були звільнені з посади постановою Верховної Ради України "Про реагування на факти порушення суддями Конституційного Суду України присяги судді".

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Нагадаємо, Європейський суд з прав людини виніс рішення у великій справі про окупацію Донбасу і оголосить про нього 25 січня.

Теми: ЯнуковичКСсудЄС
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