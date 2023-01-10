ЕСПЧ 12 января объявит решение по делу бывших судей КСУ времен Януковича

В четверг, 12 января, Европейский суд по правам человека вынесет решение по делу "Овчаренко и Колос против Украины", которое рассматривалось по обращению бывших судей Конституционного суда Украины времен президента Виктора Януковича.

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе Совета Европы.

Вячеслав Овчаренко и Михаил Колос обратились в ЕСПЧ в июле 2015 года.

В 2006 году они были назначены судьями Конституционного Суда Украины. Дело касается их увольнения с должностей за участие в принятии решения, которое власть интерпретировала как незаконный акт, восстановивший предыдущую редакцию Конституции, которая привела к узурпации власти тогдашним президентом Украины.

Ссылаясь на статьи 6 (право на справедливое судебное разбирательство), 8 (право на уважение частной и семейной жизни) и 18 (ограничение применения ограничений прав) Конвенции, они жалуются на то, что их увольнение было необоснованным, и утверждают, что за ним стоял скрытый мотив.

Колос и Овчаренко входили в состав КСУ, который 30 сентября 2010 года принял решение, которым признал неконституционными изменения в Конституцию 2004 года, установив, что они были приняты с нарушением надлежащей процедуры. КСУ признал эти изменения неконституционными со дня принятия решения, и таким образом было восстановлено действие предыдущей редакции Конституции.

В феврале 2014 года после бегства Януковича судьи были уволены с должности постановлением Верховной Рады Украины "О реагировании на факты нарушения судьями Конституционного Суда Украины присяги судьи".

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Напомним, Европейский суд по правам человека вынес решение по большому делу об оккупации Донбасса и объявит о нем 25 января.