Тривають важкі бої за утримання Соледара – Маляр

Збройні сили України продовжують тримати оборону міста Соледар Донецької області – тривають важкі бої.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр в Telegram

Пряма мова: "Тривають важкі бої за утримання Соледара. Ворог не зважає на великі втрати свого особового складу і продовжує активно штурмувати.

Підступи до наших позицій просто усіяні тілами загиблих бійців противника. Так відчайдушно битися з великим та потужним ворогом може тільки дуже сильна нація".

Деталі: Маляр наголосила, що українські захисники продовжують мужньо тримати оборону.

Що цьому передувало:

9 січня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Збройні сили в Соледарі Донецької області виграли для України додатковий час та додаткові сили.

Ввечері 10 січня речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що Сили оборони працюють на максимальне виснаження російських військ біля Соледара на Бахмутському напрямку, щоби навіть мінімальні успіхи ворога стали його поразкою.