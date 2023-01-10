Тривають важкі бої за утримання Соледара – Маляр

Збройні сили України продовжують тримати оборону міста Соледар Донецької області – тривають важкі бої.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр в Telegram

Пряма мова: "Тривають важкі бої за утримання Соледара. Ворог не зважає на великі втрати свого особового складу і продовжує активно штурмувати.

Реклама:

Підступи до наших позицій просто усіяні тілами загиблих бійців противника. Так відчайдушно битися з великим та потужним ворогом може тільки дуже сильна нація".

Деталі: Маляр наголосила, що українські захисники продовжують мужньо тримати оборону.

Що цьому передувало:

ВІДЕО ДНЯ