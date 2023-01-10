Продолжаются тяжелые бои за удержание Соледара – Маляр

Вооруженные силы Украины продолжают держать оборону Соледара, продолжаются тяжелые бои.

Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram

Прямая речь: "Продолжаются тяжелые бои за удержание Соледара. Враг не учитывает большие потери своего личного состава и продолжает активно штурмовать.

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Подступы к нашим позициям просто усеяны телами погибших бойцов противника. Так отчаянно сражаться с большим и мощным врагом может только очень сильная нация".

Детали: Маляр отметила, что украинские защитники продолжают мужественно держать оборону.

Что этому предшествовало:

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