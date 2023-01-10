Продолжаются тяжелые бои за удержание Соледара – Маляр

Вооруженные силы Украины продолжают держать оборону Соледара, продолжаются тяжелые бои.

Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram

Прямая речь: "Продолжаются тяжелые бои за удержание Соледара. Враг не учитывает большие потери своего личного состава и продолжает активно штурмовать.

Подступы к нашим позициям просто усеяны телами погибших бойцов противника. Так отчаянно сражаться с большим и мощным врагом может только очень сильная нация".

Детали: Маляр отметила, что украинские защитники продолжают мужественно держать оборону.

Что этому предшествовало:

9 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Вооруженные силы в Соледаре Донецкой области выиграли для Украины дополнительное время и дополнительные силы.

Вечером 10 января спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сообщил, что Силы обороны работают на максимальное истощение российских войск возле Соледара на Бахмутском направлении, чтобы даже минимальные успехи врага стали его поражением.