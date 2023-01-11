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Ситуація у Соледарі критична, будівлі щодня переходять з рук в руки – CNN

"Українська правда"Середа, 11 січня 2023, 00:50
Ситуація у Соледарі критична, будівлі щодня переходять з рук в руки – CNN
Боєць ЗСУ надає першу медичну допомогу пораненому солдату в Соледарі, фото AP

У Соледарі Донецької області ситуація критична, а кількість загиблих настільки велика, що "ніхто не рахує".

Джерело: видання CNN, яке поспілкувалося з військовослужбовцем 46 аеромобільної бригади ЗСУ

Деталі: З міркувань безпеки CNN не називає ім'я військового.

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"Ситуація критична. Складна. Ми тримаємося до останнього", – розповів солдат 46 аеромобільної бригади, яка очолює боротьбу за утримання Соледара.

Військовослужбовець описав динамічне поле бою, де будівлі щодня переходять з рук в руки, а підрозділи не можуть відстежувати зростання кількості загиблих.

"Ніхто вам не скаже, скільки є загиблих і поранених. Тому що ніхто не знає достеменно. Жодна людина. Ні в штабі. Ніде. Позиції беруться і здаються постійно. Те, що сьогодні було нашим будинком, завтра стає будинком "Вагнера". У Соледарі ніхто не рахує загиблих", – сказав він.

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За словами військовослужбовця, станом на вечір 10 січня було незрозуміло, яку частину міста утримують росіяни.

"Ніхто точно не може сказати, хто куди перемістився і хто що утримує, тому що ніхто достеменно не знає. У місті є величезна "сіра зона", яку всі стверджують, що контролюють, але це порожні слова", - повідомив він.

За його словами, українці втратили багато військовослужбовців у Соледарі, але їхні лави поповнюються, оскільки бої за місто тривають.

"Особовий склад наших підрозділів оновився майже наполовину, більш-менш. Ми навіть не встигаємо запам'ятовувати позивні один одного (коли прибуває новий особовий склад – ред.)", – додав солдат.

Що цьому передувало: 

  • 9 січня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Збройні сили в Соледарі Донецької області виграли для України додатковий час та додаткові сили.
  • Ввечері 10 січня речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що Сили оборони працюють на максимальне виснаження російських військ біля Соледара на Бахмутському напрямку, щоби навіть мінімальні успіхи ворога стали його поразкою.

Теми: Донецька областьвійна
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