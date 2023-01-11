Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Ситуация в Соледаре критическая, здания ежедневно переходят из рук в руки – CNN

"Украинская правда"Среда, 11 января 2023, 00:50
Ситуация в Соледаре критическая, здания ежедневно переходят из рук в руки – CNN
Боец ВСУ оказывает первую медицинскую помощь раненому солдату в Соледаре, фото AP

В Соледаре Донецкой области ситуация критическая, а количество погибших настолько велико, что "никто не считает".

Источник: издание CNN, которое пообщалось с военнослужащим 46 аэромобильной бригады ВСУ

Детали: Из соображений безопасности CNN не называет имя военного.

Реклама:

"Ситуация критическая. Сложная. Мы держимся до последнего", – рассказал солдат 46 аэромобильной бригады, которая возглавляет борьбу за удержание Соледара.

Военнослужащий описал динамичное поле боя, где здания ежедневно переходят из рук в руки, а подразделения не могут отслеживать рост количества погибших.

"Никто вам не скажет, сколько есть погибших и раненых. Потому что никто не знает достоверно. Ни один человек. Ни в штабе. Нигде. Позиции берутся и сдаются постоянно. То, что сегодня было нашим домом, завтра становится домом "Вагнера". В Соледаре никто не считает погибших", – сказал он.

ВИДЕО ДНЯ

По словам военнослужащего, по состоянию на вечер 10 января было непонятно, какую часть города удерживают россияне.

"Никто точно не может сказать, кто куда переместился и кто что удерживает, потому что никто точно не знает. В городе есть огромная "серая зона", которую все утверждают, что контролируют, но это пустые слова", – сообщил он.

По его словам, украинцы потеряли много военнослужащих в Соледаре, но их ряды пополняются, поскольку бои за город продолжаются.

"Личный состав наших подразделений обновился почти наполовину, более-менее. Мы даже не успеваем запоминать позывные друг друга (когда прибывает новый личный состав – ред.)", – добавил солдат.

Что этому предшествовало: 

  • 9 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Вооруженные силы в Соледаре Донецкой области выиграли для Украины дополнительное время и дополнительные силы.
  • Вечером 10 января спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сообщил, что Силы обороны работают на максимальное истощение российских войск возле Соледара на Бахмутском направлении, чтобы даже минимальные успехи врага стали его поражением.

Темы: Донецкая областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Швейцария блокирует поставки Украине определенной военной помощи из Испании - глава Минобороны
Россияне попали в склад пиротехники в Харькове: началась детонация
Байден и Трюдо поговорили о поддержке Украины
С начала войны полиция открыла 2,3 тыс. дел за коллаборационизм
Последние новости
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
00:42
обновляетсяРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
Все новости...
Реклама: