Ситуация в Соледаре критическая, здания ежедневно переходят из рук в руки – CNN

В Соледаре Донецкой области ситуация критическая, а количество погибших настолько велико, что "никто не считает".

Источник: издание CNN, которое пообщалось с военнослужащим 46 аэромобильной бригады ВСУ

Детали: Из соображений безопасности CNN не называет имя военного.

"Ситуация критическая. Сложная. Мы держимся до последнего", – рассказал солдат 46 аэромобильной бригады, которая возглавляет борьбу за удержание Соледара.

Военнослужащий описал динамичное поле боя, где здания ежедневно переходят из рук в руки, а подразделения не могут отслеживать рост количества погибших.

"Никто вам не скажет, сколько есть погибших и раненых. Потому что никто не знает достоверно. Ни один человек. Ни в штабе. Нигде. Позиции берутся и сдаются постоянно. То, что сегодня было нашим домом, завтра становится домом "Вагнера". В Соледаре никто не считает погибших", – сказал он.

По словам военнослужащего, по состоянию на вечер 10 января было непонятно, какую часть города удерживают россияне.

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"Никто точно не может сказать, кто куда переместился и кто что удерживает, потому что никто точно не знает. В городе есть огромная "серая зона", которую все утверждают, что контролируют, но это пустые слова", – сообщил он.

По его словам, украинцы потеряли много военнослужащих в Соледаре, но их ряды пополняются, поскольку бои за город продолжаются.

"Личный состав наших подразделений обновился почти наполовину, более-менее. Мы даже не успеваем запоминать позывные друг друга (когда прибывает новый личный состав – ред.)", – добавил солдат.

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