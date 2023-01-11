Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Ситуация в Соледаре критическая, здания ежедневно переходят из рук в руки – CNN

"Украинская правда"Среда, 11 января 2023, 01:50
Боец ВСУ оказывает первую медицинскую помощь раненому солдату в Соледаре, фото AP

В Соледаре Донецкой области ситуация критическая, а количество погибших настолько велико, что "никто не считает".

Источник: издание CNN, которое пообщалось с военнослужащим 46 аэромобильной бригады ВСУ

Детали: Из соображений безопасности CNN не называет имя военного.

"Ситуация критическая. Сложная. Мы держимся до последнего", – рассказал солдат 46 аэромобильной бригады, которая возглавляет борьбу за удержание Соледара.

Военнослужащий описал динамичное поле боя, где здания ежедневно переходят из рук в руки, а подразделения не могут отслеживать рост количества погибших.

"Никто вам не скажет, сколько есть погибших и раненых. Потому что никто не знает достоверно. Ни один человек. Ни в штабе. Нигде. Позиции берутся и сдаются постоянно. То, что сегодня было нашим домом, завтра становится домом "Вагнера". В Соледаре никто не считает погибших", – сказал он.

По словам военнослужащего, по состоянию на вечер 10 января было непонятно, какую часть города удерживают россияне.

ВИДЕО ДНЯ

"Никто точно не может сказать, кто куда переместился и кто что удерживает, потому что никто точно не знает. В городе есть огромная "серая зона", которую все утверждают, что контролируют, но это пустые слова", – сообщил он.

По его словам, украинцы потеряли много военнослужащих в Соледаре, но их ряды пополняются, поскольку бои за город продолжаются.

"Личный состав наших подразделений обновился почти наполовину, более-менее. Мы даже не успеваем запоминать позывные друг друга (когда прибывает новый личный состав – ред.)", – добавил солдат.

Что этому предшествовало: 

  • 9 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Вооруженные силы в Соледаре Донецкой области выиграли для Украины дополнительное время и дополнительные силы.
  • Вечером 10 января спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сообщил, что Силы обороны работают на максимальное истощение российских войск возле Соледара на Бахмутском направлении, чтобы даже минимальные успехи врага стали его поражением.

Темы: Донецкая областьвойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Появились спутниковые снимки Соледара и Бахмута

ОП о Герасимове вместо Суровикина: Меняй-не меняй, а терпеть будешь до конца

фотоВ Высший совет правосудия избрали 5 новых членов

Зеленский объяснил, для чего Россия лжет о "взятии" Соледара

фотоПутин разжаловал Суровикина: теперь вместо него Герасимов

Польша передаст Украине роту танков Leopard 2

Все новости...
Швейцария блокирует поставки Украине определенной военной помощи из Испании - глава Минобороны
Россияне попали в склад пиротехники в Харькове: началась детонация
Байден и Трюдо поговорили о поддержке Украины
С начала войны полиция открыла 2,3 тыс. дел за коллаборационизм
Последние новости
03:11
США и союзники готовят новые нефтяные санкции против России – WSJ
02:46
США и Япония совместно заявили о поддержке Украины и осудили действия РФ
02:21
Кулеба обсудил с главой МИД Эстонии военную поддержку Украины
01:43
Всемирный экономический форум назвал основные глобальные риски
01:22
В Молдове заявили, что выполнили почти половину требований для дальнейшего движения в ЕС
00:27
Россияне из артиллерии и минометов ударили по двум громадам Сумщины
23:54
Польша и Литва будут лоббировать в НАТО гарантии безопасности для Украины - Дуда
23:50
Появились спутниковые снимки Соледара и Бахмута
23:24
Дуда объяснил, какой у Польши план передачи Украине танков Leopard и почему их так мало
23:15
На Луганском направлении россияне собрали около 30 тысяч вояк – Гайдай
Все новости...