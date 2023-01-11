Ситуация в Соледаре критическая, здания ежедневно переходят из рук в руки – CNN
В Соледаре Донецкой области ситуация критическая, а количество погибших настолько велико, что "никто не считает".
Источник: издание CNN, которое пообщалось с военнослужащим 46 аэромобильной бригады ВСУ
Детали: Из соображений безопасности CNN не называет имя военного.
"Ситуация критическая. Сложная. Мы держимся до последнего", – рассказал солдат 46 аэромобильной бригады, которая возглавляет борьбу за удержание Соледара.
Военнослужащий описал динамичное поле боя, где здания ежедневно переходят из рук в руки, а подразделения не могут отслеживать рост количества погибших.
"Никто вам не скажет, сколько есть погибших и раненых. Потому что никто не знает достоверно. Ни один человек. Ни в штабе. Нигде. Позиции берутся и сдаются постоянно. То, что сегодня было нашим домом, завтра становится домом "Вагнера". В Соледаре никто не считает погибших", – сказал он.
По словам военнослужащего, по состоянию на вечер 10 января было непонятно, какую часть города удерживают россияне.
"Никто точно не может сказать, кто куда переместился и кто что удерживает, потому что никто точно не знает. В городе есть огромная "серая зона", которую все утверждают, что контролируют, но это пустые слова", – сообщил он.
По его словам, украинцы потеряли много военнослужащих в Соледаре, но их ряды пополняются, поскольку бои за город продолжаются.
"Личный состав наших подразделений обновился почти наполовину, более-менее. Мы даже не успеваем запоминать позывные друг друга (когда прибывает новый личный состав – ред.)", – добавил солдат.
Что этому предшествовало:
- 9 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Вооруженные силы в Соледаре Донецкой области выиграли для Украины дополнительное время и дополнительные силы.
- Вечером 10 января спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сообщил, что Силы обороны работают на максимальное истощение российских войск возле Соледара на Бахмутском направлении, чтобы даже минимальные успехи врага стали его поражением.