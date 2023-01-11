"Феєрверки" в Харкові спричинили ракети російського "Смерча"

Піротехнічні вироби вибухали в Харкові ввечері 10 січня через влучання у склад із російської РСЗВ "Смерч", пожежу гасили більше двох годин.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов, ГУ ДСНС у Харківській області, "Суспільне"

Пряма мова Синєгубова: "Вчора близько 23:00 російські окупанти обстріляли Харків, попередньо з РСЗВ "Смерч". У Київському районі зафіксоване влучання у склад піротехніки. Сталася масштабна пожежа, вночі спостерігалася детонація піротехнічних виробів. На щастя, обійшлося без постраждалих".

Деталі: За даними ДСНС Харківщини, о 23:00 у вівторок одна з ракет влучила у одноповерхову складську будівлю, в результаті чого сталася пожежа на площі понад 1000 кв.м. Пожежу ліквідували о 01:41, працювали 4 одиниці техніки та 25 людей від ДСНС.

У поліції повідомили, що на місцях двох вибухів знайдено хвостові частини РСЗВ "Смерч". Слідчі знайшли уламки від цих снарядів у великому радіусі від епіцентру вибухів – блок стабілізатора одного з них був знайдений біля метро "Київська".

Встановлено, що від одного зі снарядів загинув пес у приватній будівлі.

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Місцеві жителі розповіли "Суспільному", що не могли спати через вибухи піротехніки.

А виконавчий директор компанії, яка винаймала склад для піротехніки 20 років, сказав, що вони будуть рахувати збитки, а після зими – відновлювати приміщення.

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