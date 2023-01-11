"Фейерверки" в Харькове вызвали ракеты российского "Смерча"

Пиротехнические изделия взрывались в Харькове вечером 10 января из-за попадания в склад из российской РСЗО "Смерч", пожар тушили более двух часов.

Источник: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов, ГУ ГСЧС в Харьковской области, "Суспільне"

Прямая речь Синегубова: "Вчера около 23:00 российские оккупанты обстреляли Харьков, предварительно из РСЗО "Смерч". В Киевском районе зафиксировано попадание в склад пиротехники. Произошел масштабный пожар, ночью наблюдалась детонация пиротехнических изделий. К счастью, обошлось без пострадавших".

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Детали: По данным ГСЧС Харьковщины, в 23:00 во вторник одна из ракет попала в одноэтажное складское здание, в результате чего произошел пожар на площади более 1000 кв.м. Пожар ликвидировали в 01:41, работали 4 единицы техники и 25 человек от ГСЧС.

В полиции сообщили, что на местах двух взрывов найдены хвостовые части РСЗО "Смерч". Следователи нашли обломки от этих снарядов в большом радиусе от эпицентра взрывов – блок стабилизатора одного из них был найден возле метро "Киевская".

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Установлено, что от одного из снарядов погиб пес в частном здании.

Местные жители рассказали "Суспільному", что не могли спать из-за взрывов пиротехники.

А исполнительный директор компании, которая снимала склад для пиротехники 20 лет, сказал, что они будут считать убытки, а после зимы – восстанавливать помещение.

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