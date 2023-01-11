Британия также планирует отправить в Украину танки

Правительство Великобритании впервые подтвердило, что планирует предоставить Украине танки.

Источник: спикер правительства, которого цитирует издание The Financial Times

Детали: Спикер сообщил журналистам, что премьер-министр Риши Сунак попросил министра обороны Бена Уоллеса "поработать с партнерами" в течение следующих недель, чтобы продвинуться "дальше и ускориться с поддержкой Украины, включая предоставление танков".

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Прямая речь: "Мы ускоряем нашу поддержку Украины, предоставляя военные технологии следующего поколения, которые помогут выиграть эту войну. Очевидно, что боевые танки могут предоставить украинцам возможность изменить правила игры".

Больше деталей: Издание предполагает, что речь идет о танках Challenger 2, которыми вооружена британская армия.

По мнению FT, это будет первый случай, когда западная страна предоставит Украине современные танки для ведения тяжелых боев.

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Что предшествовало: 11 января президент Польши Анджей Дуда во время визита во Львов заявил, что Киев получит от Варшавы "роту танков" Leopard 2 в рамках международной коалиции.

10 января глава Комитета по вопросам обороны британской Палаты общин Тобиас Эллвуд заявил, что Великобритания должна "обязательно" поставлять украинским военным свои танки.