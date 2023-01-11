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За минулу добу до Білорусі прибуло 750 військових та 15 вагонів з технікою РФ – ЗМІ

Станіслав ПогоріловСереда, 11 січня 2023, 16:57
За минулу добу до Білорусі прибуло 750 військових та 15 вагонів з технікою РФ – ЗМІ
Ілюстративне фото "РИА "Новости"

На залізничну станцію Чепіно Вітебської області Білорусі прибув черговий військовий ешелон з Росії, який складається з 15 пасажирських і 10 вантажних вагонів, також 15 вагонів-платформ із колісною і гусеничною технікою.

Джерело: "Беларускі Гаюн"

Дослівно: "На залізничну станцію Чепіно (м. Вітебськ, Вітебська обл) прибув черговий ешелон ЗС РФ. Загалом у складі перебувало 40 вагонів, серед яких: 15 пасажирських (близько 750 осіб), 10 вантажних (у яких привезли спорядження і боєприпаси) і 15 вагонів-платформ із колісною і гусеничною технікою".

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Деталі: Повідомляється, що ешелон прямував із залізничної станції Московка російського Омська, звідки його відправили 3 січня.

Крім того, за 10 січня ешелони РФ помічали на перегоні Стовпці-Барановичі, а також у Гомелі (2 ешелони), Барановичах (2 ешелони), Йосиповичах, Орші та Мінську.

"Беларускі Гаюн" робить висновок, що характер переміщень росіян свідчить, по-перше, про перегрупування військ РФ в Білорусі, по-друге, про ротацію частини російського контингенту РФ, який проходив навчання на білоруських полігонах . У той же час, наразі РФ поки що не накопичує війська біля кордону з Україною.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше:

  • Розвідка Британії в останньому огляді повідомляла, що хоча Росія утримує значну кількість військ у Білорусі, вони навряд чи становлять реальну наступальну силу, а нове розгортання російської авіації не є підготовкою до будь-яких додаткових наступальних операцій проти України. 
  • 11 січня Міністерство оборони Білорусі заявило, що наростило сили протиповітряної оборони разом з російськими військовими, підрозділи висунулись в призначені райони.

Теми: БілорусьРосіявійна
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