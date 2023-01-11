За минувшие сутки в Беларусь прибыло 750 военных и 15 вагонов с техникой РФ - СМИ

На железнодорожную станцию Чепино Витебской области Беларуси прибыл очередной военный эшелон из России, который состоит из 15 пассажирских и 10 грузовых вагонов, также 15 вагонов-платформ с колесной и гусеничной техникой.

Источник: "Беларускі Гаюн"

Дословно: "На железнодорожную станцию Чепино (г. Витебск, Витебская обл) прибыл очередной эшелон ВС РФ. Всего в составе находилось 40 вагонов, среди которых: 15 пассажирских (около 750 человек), 10 грузовых (в которых привезли снаряжение и боеприпасы) и 15 вагонов-платформ с колесной и гусеничной техникой".

Детали: Сообщается, что эшелон направлялся с железнодорожной станции Московка российского Омска, откуда его отправили 3 января.

Кроме того, за 10 января эшелоны РФ замечали на перегоне Столбцы-Барановичи, а также в Гомеле (2 эшелона), Барановичах (2 эшелона), Иосиповичах, Орше и Минске.

"Беларускі Гаюн" делает вывод, что характер перемещений россиян свидетельствует, во-первых, о перегруппировке войск РФ в Беларуси, во-вторых, о ротации части российского контингента РФ, который проходил обучение на белорусских полигонах. В то же время, пока РФ пока не накапливает войска у границы с Украиной.

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