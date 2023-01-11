У Раді не врахували правки НАЗК до законопроєкту про містобудування і збрехали про це – нардеп

Попри заяви авторів і прихильників законопроєкту про містобудування №5655, парламентарі не врахували рекомендації НАЗК і збрехали про це.

Джерело: нардеп "Слуги народу" Анна Бондар у Facebook, відповідь НАЗК на запит депутата

Деталі: У НАЗК "Українській правді" підтвердили, що надсилали нардепу відповідь на відповідний запит.

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Зокрема, в опублікованому запиті йдеться про те, що парламент не врахував рекомендації агентства, попри заяви на підкомітеті.

Крім того, скандальний законопроєкт, який ще не підписав президент, досі не оприлюднили, тому у НАЗК не можуть підготувати і опублікувати висновок, що саме врахували парламентарі, а що - ні.

Дослівно НАЗК: "За результатами аналізу тексту доопрацьованого проєкту закону, отриманого від комітету ВРУ з питань організації влади... 9 грудня 2022 року, виявлено, що зауваження НАЗК враховані комітетом не повною мірою.

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Зокрема, залишився неврахованим пункт 5 зауважень та рекомендацій, викладених у листі НАЗК 30 листопада 2022 року".

Деталі: У НАЗК повідомляють, що у фінальній версії законопроєкту, який вони отримали, є пункт 1 ч.24 ст.38, який дозволяє автоматично поновлювати "право на виконання підготовчих або будівельних робіт програмними засобами електронної системи у разі невнесення до Реєстру будівельної діяльності відомостей про надання позову про припинення права на використання підготовчих або будівельних робіт протягом 30 календарних днів з дня видання припису про зупинення права на виконання підготовчих або будівельних робіт".

Агентство стверджує, що таким чином закон фактично дозволяє відновити право на будівництво навіть у разі "отримання незаконного прибутку" чи "невиконання обов'язків уповноваженою особою органу містобудівного контролю".

НАЗК пропонувало виключити цей пункт із законопроєкту, але у фінальній редакції документа, який вони отримали, він був.

Водночас, у відомстві наголосили, що остаточний текст проєкту досі не опублікували на сайті ВР, тому вони не можуть зробити остаточні висновки щодо того, чи врахував парламент рекомендації агентства.

Від себе Бондар повідомила, що на засідання підкомітету їх запевнили, що "всі зауваження НАЗК зняті, мовляв, на комітеті будуть представники, спитайте".

Проте, за словами нардепа, на засіданні комітету представників НАЗК не було.

За її словами, навіть враховані зауваження НАЗК виконали так, що їх неможливо реалізувати.

Вона також заявила, що автори законопроєкту посилаються на якусь неіснуючу "американську", "британську" та "французьку" модель: "Приватного містобудівного контролю в цих країнах не існує".

Пряма мова Бондар: "Про цю брехню готую грунтовні матеріали.

Що неприємно в цій ситуації, це те, що заяви: все враховано, це "американська", "французька", "англійська" модель вплинули на депутатів, які віддали свій голос "за".

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