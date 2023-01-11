В Раде не учли правки НАПК к законопроекту о градостроительстве и солгали об этом – нардеп

Несмотря на заявления авторов и сторонников законопроекта о градостроительстве №5655, парламентарии не учли рекомендации НАПК и солгали об этом.

Источник: нардеп "Слуги народа" Анна Бондарь в Facebook, ответ НАПК на запрос депутата

Детали: В НАПК "Украинской правде" подтвердили, что присылали нардепу ответ на соответствующий запрос.

В частности, в опубликованном запросе говорится о том, что парламент не учел рекомендации агентства, несмотря на заявления на подкомитете.

Кроме того, скандальный законопроект, который еще не подписал президент, до сих пор не обнародовали, поэтому в НАПК не могут подготовить и опубликовать заключение, что именно учли парламентарии, а что - нет.

Дословно НАПК: "По результатам анализа текста доработанного проекта закона, полученного от комитета ВРУ по вопросам организации власти... 9 декабря 2022 года, выявлено, что замечания НАПК учтены комитетом не в полной мере.

В частности, остался неучтенным пункт 5 замечаний и рекомендаций, изложенных в письме НАПК 30 ноября 2022 года".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: В НАПК сообщают, что в финальной версии законопроекта, который они получили, есть пункт 1 ч.24 ст.38, который позволяет автоматически возобновлять "право на выполнение подготовительных или строительных работ программными средствами электронной системы в случае невнесения в Реестр строительной деятельности сведений о предоставлении иска о прекращении права на использование подготовительных или строительных работ в течение 30 календарных дней со дня издания предписания о приостановлении права на выполнение подготовительных или строительных работ".

Агентство утверждает, что таким образом закон фактически позволяет восстановить право на строительство даже в случае "получения незаконной прибыли" или "невыполнения обязанностей уполномоченным лицом органа градостроительного контроля".

НАПК предлагало исключить этот пункт из законопроекта, но в финальной редакции документа, который они получили, он был.

В то же время, в ведомстве отметили, что окончательный текст проекта до сих пор не опубликовали на сайте ВР, поэтому они не могут сделать окончательные выводы относительно того, учел ли парламент рекомендации агентства.

От себя Бондарь сообщила, что на заседании подкомитета их заверили, что "все замечания НАПК сняты, мол, на комитете будут представители, спросите".

Однако, по словам нардепа, на заседании комитета представителей НАПК не было.

По ее словам, даже учтенные замечания НАПК выполнили так, что их невозможно реализовать.

Она также заявила, что авторы законопроекта ссылаются на какую-то несуществующую "американскую", "британскую" и "французскую" модель: "Частного градостроительного контроля в этих странах не существует".

Прямая речь Бондарь: "Об этой лжи готовлю основательные материалы.

Что неприятно в этой ситуации, это то, что заявления: все учтено, это "американская", "французская", "английская" модель повлияли на депутатов, которые отдали свой голос "за".

Узнать больше: НАПК считает, что реформа градостроительства имеет серьезные коррупционные риски

Напомним: