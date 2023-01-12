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Росії ще далеко до захоплення Бахмута, нестача боєприпасів перешкоджає окупантам йти в наступ – ISW

Ольга Глущенко , Ірина БалачукЧетвер, 12 січня 2023, 04:46
Росії ще далеко до захоплення Бахмута, нестача боєприпасів перешкоджає окупантам йти в наступ – ISW
Російські загарбники. Фото "РИА Новости"

Експерти Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що Росія далека від взяття Бахмута – спроможності російських військ підтримувати наступальні операції на сході України 2023 року перешкоджатимуть брак боєприпасів і дезорганізація.

Джерело: ISW

Деталі: За оцінками Інституту, російські сили ще не захопили Соледар, незважаючи на численні заяви російських джерел.

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Ба більше, експерти вважають, що можливе захоплення Соледара навряд чи дозволить російським військам захопити Бахмут.

За оцінками ISW, російські наступальні операції із захоплення Бахмута, ймовірно, досягли кульмінації через погіршення оперативної спроможності.

У звіті аналізу бойових дій ідеться і про те, що неспроможність російської оборонно-промислової бази вирішити проблему нестачі боєприпасів, ймовірно, перешкоджатиме здатності російських військ підтримувати наступальні операції на сході України у 2023 році.

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За наявними даними, щоденна інтенсивність артилерійського вогню Росії знизилася в деяких районах на 75%, що є історичним мінімумом з початку російського повномасштабного вторгнення.

Російські джерела теж усе частіше визнають, що дефіцит російських боєприпасів і постачання суттєво обмежує здатність російських військ просуватися вперед.

Міністерство оборони Росії оголосило 11 січня, що начальник Генерального штабу генерал армії Валерій Герасимов обійме посаду командувача військових дій у рамках масштабних перестановок у російському командуванні війни в Україні.

На думку експертів ISW, призначення Герасимова і загальна реструктуризація командування, ймовірно, частково мають на меті продемонструвати як на міжнародній арені, так і всередині Росії, відданість Кремля традиційним силовим структурам Міноборони РФ і готовність Путіна вести тривалу війну в Україні та відновити наступальні операції.

Також, зазначають аналітики, це призначення, ймовірно, сприяє двом зусиллям Кремля: спробі поліпшити російське командування і управління для вирішальних військових зусиль у 2023 році і політичному кроку, спрямованому на зміцнення російського МО проти викликів з боку російських військових блогерів і силовиків, таких як фінансист ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, які критикують ведення війни Кремлем.

Крім того, в інституті припускають, що нові призначення можуть призвести до посилення протистояння Пригожина Кремлю.

"Герасимов навряд чи швидко пожвавить і реформує ведення Росією війни в Україні для досягнення максималістських цілей Путіна", – ідеться в розвідці.

За повідомленнями, президент Росії Володимир Путін таємно помилував російських засуджених, які воювали з групою Вагнера в Україні, що потенційно ще більше розширило можливості Вагнера безкарно діяти на театрі воєнних дій. В інституті зауважують, що це ще більше сприятиме вербуванню "групи Вагнера" у виправних колоніях та надасть можливість бойовикам "групи Вагнера" діяти в Україні з великим ступенем безкарності.

Основні висновки ISW за 11 січня:

  • МО Росії оголосило 11 січня, що начальник Генерального штабу генерал армії Валерій Герасимов обійме посаду командувача військових дій у рамках масштабних перестановок у російській командній структурі для війни в Україні.
  • Призначення Герасимова має на меті підтримати заплановані вирішальні військові зусилля Росії у 2023 році у формі відновлення російських наступальних операцій.
  • Підвищення Герасимова і МО Росії над Суровікіним, фаворитом Пригожина і фракції силовиків, також, ймовірно, було частково політичним рішенням, щоб підтвердити першість МО РФ у внутрішній боротьбі за владу.
  • Нездатність російської оборонно-промислової бази вирішити проблему нестачі боєприпасів, ймовірно, перешкоджатиме здатності російських військ підтримувати наступальні операції на сході України у 2023 році.
  • Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що відновлення російської наступальної операції з Білорусі залишається вкрай малоймовірним.
  • Російські війська ще не захопили Соледар, незважаючи на нещодавні російські просування, і можливе захоплення Соледара навряд чи дозволить російським військам захопити Бахмут.
  • За повідомленнями, Путін таємно помилував російських засуджених, які воювали з групою "Вагнера" в Україні, що потенційно ще більше розширює можливості ПВК безкарно діяти на полі бойових дій.
  • Російські війська продовжували обмежені контратаки біля Сватового, тоді як українські сили продовжували контрнаступальні операції біля Кремінної та завдавали ударів по тилових районах Луганської області.
  • Російські війська проводили наземні атаки по всій лінії фронту в Донецькій області.
  • Українські офіційні особи повідомили, що російські війська виводять ключові активи та реструктуризують логістичні мережі на півдні України у зв'язку з українськими ударами.
  • Міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про план вдосконалення російської оборонно-промислової бази.

Теми: війнаРосіязброя
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