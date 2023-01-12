России еще далеко до захвата Бахмута, нехватка боеприпасов препятствует оккупантам идти в наступление – ISW

Эксперты Института изучения войны (ISW) считают, что Россия далека от взятия Бахмута – способности российских войск поддерживать наступательные операции на востоке Украины в 2023 году будет препятствовать нехватка боеприпасов и дезорганизация.

Источник: ISW

Детали: По оценкам Института, российские силы еще не захватили Соледар, несмотря на многочисленные заявления российских источников.

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Более того, эксперты считают, что возможный захват Соледара вряд ли позволит российским войскам захватить Бахмут.

По оценкам ISW, российские наступательные операции по захвату Бахмута, вероятно, достигли кульминации из-за ухудшения оперативной способности.

В отчете анализа боевых действий говорится и о том, что неспособность российской оборонно-промышленной базы решить проблему нехватки боеприпасов, вероятно, будет препятствовать способности российских войск поддерживать наступательные операции на востоке Украины в 2023 году.

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По имеющимся данным, ежедневная интенсивность артиллерийского огня России снизилась в некоторых районах на 75%, что является историческим минимумом с начала российского полномасштабного вторжения.

Российские источники тоже все чаще признают, что дефицит российских боеприпасов и снабжения существенно ограничивает способность российских войск продвигаться вперед.

Министерство обороны России объявило 11 января, что начальник Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов займет должность командующего военными действиями в рамках масштабных перестановок в российском командовании войны в Украине.

По мнению экспертов ISW, назначение Герасимова и общая реструктуризация командования, вероятно, частично имеют целью продемонстрировать как на международной арене, так и внутри России, преданность Кремля традиционным силовым структурам Минобороны РФ и готовность Путина вести длительную войну в Украине и возобновить наступательные операции.

Также, отмечают аналитики, это назначение, вероятно, способствует двум усилиям Кремля: попытке улучшить российское командование и управление для решающих военных усилий в 2023 году и политическому шагу, направленному на укрепление российского МО против вызовов со стороны российских военных блогеров и силовиков, таких как финансист ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, которые критикуют ведение войны Кремлем.

Кроме того, в институте предполагают, что новые назначения могут привести к усилению противостояния Пригожина Кремлю.

"Герасимов вряд ли быстро оживит и реформирует ведение Россией войны в Украине для достижения максималистских целей Путина", - говорится в разведке.

По сообщениям, президент России Владимир Путин тайно помиловал российских осужденных, которые воевали с группой Вагнера в Украине, что потенциально еще больше расширило возможности Вагнера безнаказанно действовать на театре военных действий. В институте отмечают, что это еще больше будет способствовать вербовке "группы Вагнера" в исправительных колониях и позволит боевикам "группы Вагнера" действовать в Украине с большой степенью безнаказанности.

Основные выводы ISW за 11 января: