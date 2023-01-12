"Храм" УПЦ МП біля Десятинної церкви треба демонтувати, крапку поставить суд – Ткаченко
Міністерство культури та інформполітики підтримує демонтаж так званого храму УПЦ МП біля Десятинної церкви, розгляд судом цього питання призначено на 18 січня.
Джерело: міністр культури Олександр Ткаченко у Facebook
Пряма мова Ткаченка: "Храм-МАФ біля Десятинної церкви має бути демонтовано - це наша однозначна позиція. Будівля каплиці, так звана церква Десятинного Храму Пресвятої Богородиці, яка незаконно розташована на території Національного музею історії України, є самочинним будівництвом та споруджена Релігійною громадою Української православної церкви московського патріархату".
Деталі: Ткаченко нагадав, що ділянка, на якій збудували споруду, захопили у 2008 році, спочатку вона мала вигляд трьох зблокованих кіосків. У 2012 році за часів Януковича почалося "узаконення" незаконного будівництва. Але жодних дозволів на будівництво, як і на використання земельної ділянки УПЦ МП ніколи не отримувала.
Сама будівля, каже Ткаченко, споруджена без затвердженого проєкту, без отримання дозволів на будівництво, в експлуатацію її у встановленому порядку не введено.
З 2020 року триває суд за позовом від Національного музею історії України щодо усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою шляхом знесення самочинного об’єкта.
Міністерство культури та інформаційної політики України залучене до справи як третя сторона та сприяє цьому процесу.
Експертиза вже завершена, а наступне судове засідання призначене на 18 січня 2023 року. "Отже є обґрунтоване сподівання, що невдовзі спір таки буде вирішено в законний спосіб", - сказав міністр.
Що було раніше:
- УПЦ МП називала споруду біля Десятинної церкви Володимиро-Ольгинським храмом свого Десятинного чоловічого монастиря.
- У січні 2018 року споруду намагалися підпалити, після чого Шевченківський райсуд Києва заарештував на 2 місяці з альтернативою застави двох підозрюваних.
- Також у січні того ж року націоналісти організацій "С-14", "Традиції і порядок" та "Сокол" демонтували інформаційний борд каплиці Московського патріархату біля "Десятинної церкви".