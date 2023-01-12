Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Храм" УПЦ МП біля Десятинної церкви треба демонтувати, крапку поставить суд – Ткаченко

Станіслав ПогоріловЧетвер, 12 січня 2023, 12:57
Храм УПЦ МП біля Десятинної церкви треба демонтувати, крапку поставить суд – Ткаченко
Фото: Facebook Ткаченка

Міністерство культури та інформполітики підтримує демонтаж так званого храму УПЦ МП біля Десятинної церкви, розгляд судом цього питання призначено на 18 січня.

Джерело: міністр культури Олександр Ткаченко у Facebook

Пряма мова Ткаченка: "Храм-МАФ біля Десятинної церкви має бути  демонтовано - це наша однозначна позиція. Будівля каплиці, так звана церква Десятинного Храму Пресвятої Богородиці, яка незаконно розташована на території Національного музею історії України, є самочинним будівництвом та споруджена Релігійною громадою Української православної церкви московського патріархату".

Реклама:

Деталі: Ткаченко нагадав, що ділянка, на якій збудували споруду, захопили у 2008 році, спочатку вона мала вигляд трьох зблокованих кіосків. У 2012 році за часів Януковича почалося "узаконення" незаконного будівництва. Але жодних дозволів на будівництво, як і на використання земельної ділянки УПЦ МП ніколи не отримувала.

Сама будівля, каже Ткаченко, споруджена без затвердженого проєкту, без отримання дозволів на будівництво, в експлуатацію її у встановленому порядку не введено.

З 2020 року триває суд за позовом від Національного музею історії України щодо усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою шляхом знесення самочинного об’єкта.

ВІДЕО ДНЯ

Міністерство культури та інформаційної політики України залучене до справи як третя сторона та сприяє цьому процесу.

Експертиза вже завершена, а наступне судове засідання призначене на 18 січня 2023 року. "Отже є обґрунтоване сподівання, що невдовзі спір таки буде вирішено в законний спосіб", - сказав міністр.

Що було раніше:

  • УПЦ МП називала споруду біля Десятинної церкви Володимиро-Ольгинським храмом свого Десятинного чоловічого монастиря.
  • У січні 2018 року споруду намагалися підпалити, після чого Шевченківський райсуд Києва заарештував на 2 місяці з альтернативою застави двох підозрюваних.
  • Також у січні того ж року націоналісти організацій "С-14", "Традиції і порядок" та "Сокол" демонтували інформаційний борд каплиці Московського патріархату біля "Десятинної церкви".

Теми: УПЦ МПрелігія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
УПЦ МП
У Києві жінці, яка чекала Росію й відстоювала УПЦ МП в лаврі, оголосили підозру
Собор УПЦ МП у Каневі хочуть передати державі
У Митрополита Павла діагностували гострий інфаркт – адвокат
Останні новини
06:51
Росіяни хочуть створити "машинобудівний концерн" на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
06:28
Британія допоможе Україні зміцнити морський потенціал – The Guardian
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
Усі новини...
Реклама: