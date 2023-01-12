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"Храм" УПЦ МП возле Десятинной церкви надо демонтировать, точку поставит суд - Ткаченко

Станислав ПогориловЧетверг, 12 января 2023, 13:57
Фото: Facebook Ткаченко

Министерство культуры и информполитики поддерживает демонтаж так называемого храма УПЦ МП возле Десятинной церкви, рассмотрение судом этого вопроса назначено на 18 января.

Источник: министр культуры Александр Ткаченко в Facebook

Прямая речь Ткаченко: "Храм-МАФ возле Десятинной церкви должен быть демонтирован - это наша однозначная позиция. Здание часовни, так называемая церковь Десятинного Храма Пресвятой Богородицы, которая незаконно расположена на территории Национального музея истории Украины, является самовольным строительством и сооружена Религиозной общиной Украинской православной церкви московского патриархата".

Детали: Ткаченко напомнил, что участок, на котором построили сооружение, захватили в 2008 году, сначала он имел вид трех сблокированных киосков. В 2012 году во времена Януковича началось "узаконивание" незаконного строительства. Но никаких разрешений на строительство, как и на использование земельного участка УПЦ МП никогда не получала.

Само здание, говорит Ткаченко, построено без утвержденного проекта, без получения разрешений на строительство, в эксплуатацию оно в установленном порядке не введено.

С 2020 года продолжается суд по иску от Национального музея истории Украины об устранении препятствий в пользовании земельным участком путем сноса самовольного объекта.

Министерство культуры и информационной политики Украины привлечено к делу в качестве третьей стороны и способствует этому процессу.

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Экспертиза уже завершена, а следующее судебное заседание назначено на 18 января 2023 года. "Так что есть обоснованная надежда, что вскоре спор таки будет решен законным способом", - сказал министр.

Что предшествовало:

  • УПЦ МП называла сооружение возле Десятинной церкви Владимиро-Ольгинским храмом своего Десятинного мужского монастыря.
  • В январе 2018 года сооружение пытались поджечь, после чего Шевченковский райсуд Киева арестовал на 2 месяца с альтернативой залога двух подозреваемых.
  • Также в январе того же года националисты организаций "С-14", "Традиции и порядок" и "Сокол" демонтировали информационный борд часовни Московского патриархата возле "Десятинной церкви".

Темы: УПЦ МПрелигия
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