До Білорусі прибув головнокомандувач Сухопутних військ РФ, перевіряв російське угруповання

До Білорусі з перевіркою військових прибула комісія Міністерства оборони РФ на чолі з головнокомандувачем Сухопутних військ Олегом Салюковим.

Джерело: пресслужба Міноборони Білорусі

Деталі: Повідомляється, що було проінспектовано військові частини та підрозділи російського угруповання військ, що знаходяться на військових полігонах Білорусі.

Також перевірялась якість занять з бойового злагодження. Комісія оцінила їх готовність "виконати завдання за призначенням в інтересах забезпечення військової безпеки Союзної держави".

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