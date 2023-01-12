До Білорусі прибув головнокомандувач Сухопутних військ РФ, перевіряв російське угруповання

До Білорусі з перевіркою військових прибула комісія Міністерства оборони РФ на чолі з головнокомандувачем Сухопутних військ Олегом Салюковим.

Джерело: пресслужба Міноборони Білорусі

Деталі: Повідомляється, що було проінспектовано військові частини та підрозділи російського угруповання військ, що знаходяться на військових полігонах Білорусі.

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Також перевірялась якість занять з бойового злагодження. Комісія оцінила їх готовність "виконати завдання за призначенням в інтересах забезпечення військової безпеки Союзної держави".

Що було раніше:

11 січня стало відомо, що на залізничну станцію Чепіно Вітебської області Білорусі прибув черговий військовий ешелон з Росії, який складається з 15 пасажирських і 10 вантажних вагонів, також 15 вагонів-платформ із колісною і гусеничною технікою.

Розвідка Британії повідомляла, що хоча Росія утримує значну кількість військ у Білорусі, вони навряд чи становлять реальну наступальну силу, а нове розгортання російської авіації не є підготовкою до будь-яких додаткових наступальних операцій проти України.