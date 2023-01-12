Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

До Білорусі прибув головнокомандувач Сухопутних військ РФ, перевіряв російське угруповання

Станіслав ПогоріловЧетвер, 12 січня 2023, 14:43
Фото: Міноборони Білорусі

До Білорусі з перевіркою військових прибула комісія Міністерства оборони РФ на чолі з головнокомандувачем Сухопутних військ Олегом Салюковим.

Джерело: пресслужба Міноборони Білорусі

Деталі: Повідомляється, що було проінспектовано військові частини та підрозділи російського угруповання військ, що знаходяться на військових полігонах Білорусі.

Також перевірялась якість занять з бойового злагодження. Комісія оцінила їх готовність "виконати завдання за призначенням в інтересах забезпечення військової безпеки Союзної держави".

Що було раніше:

  • 11 січня стало відомо, що на залізничну станцію Чепіно Вітебської області Білорусі прибув черговий військовий ешелон з Росії, який складається з 15 пасажирських і 10 вантажних вагонів, також 15 вагонів-платформ із колісною і гусеничною технікою.
  • Розвідка Британії повідомляла, що хоча Росія утримує значну кількість військ у Білорусі, вони навряд чи становлять реальну наступальну силу, а нове розгортання російської авіації не є підготовкою до будь-яких додаткових наступальних операцій проти України. 

Теми: БілорусьРосіявійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

NYT припускає, що Захід уже допомагає Україні готуватися до весняного контрнаступу

НОК виключив зі свого складу Суркіса, Шуфрича, Шевченка та Беленюка

Рада забрала мандати в Медведчука і ще 4 нардепів

Резніков прогнозує великий наступ росіян навесні: Ми повинні бути готовими

Кремль почав готувати вибори "президента Путіна"

інфографікаУкраїнці найбільше довіряють ЗСУ: за рік цей показник зріс на чверть

Усі новини...
Білорусь
МЗС заперечує, що Україна просила не карати Білорусь в останніх пакетах санкцій ЄС
Єврокомісія прокоментувала повідомлення ЗМІ про нібито прохання Києва не карати Білорусь санкціями ЄС
Україна просила не карати Білорусь нарівні з РФ в останніх пакетах санкцій ЄС – ЗМІ
Останні новини
15:45
Список цивільних, діти, репатріації поранених: Лубінець підбив підсумки переговорів з Москальковою
15:39
В Італії випустили "червону книгу" харчових продуктів України
15:36
Держдеп про Соледар: "Успіхи" Росії ціною великих втрат не змінять хід війни
15:36
"Зернова ініціатива": відправили перший у 2023 році мільйон тонн української агропродукції
15:28
відеоСБУ показала свої навчання біля кордонів Білорусі
15:19
Фінляндія допоможе Естонії з українськими біженцями, прийматиме до 100 осіб на тиждень
15:11
Пригожин почав публічно сваритися з регулярною армією РФ через присвоєння "побєд"
15:08
В Україні запрацювала реформа пасажирських перевезень: що передбачає
14:50
У Берліні заявили, що не отримували запит Польщі на постачання танків Україні
14:41
Охоронець російської катівні Херсона намагався "залягти на дно" в Одесі
Усі новини...