В Беларусь прибыл главнокомандующий Сухопутными войсками РФ, проверял российскую группировку
Четверг, 12 января 2023, 13:43
В Беларусь с проверкой военных прибыла комиссия Министерства обороны РФ во главе с главнокомандующим Сухопутных войск Олегом Салюковым.
Источник: пресс-служба Минобороны Беларуси
Детали: Сообщается, что были проинспектированы воинские части и подразделения российской группировки войск, находящихся на военных полигонах Беларуси.
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Также проверялось качество занятий по боевому слаживанию. Комиссия оценила их готовность "выполнить задачи по назначению в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства".
Что предшествовало:
- 11 января стало известно, что на железнодорожную станцию Чепино Витебской области Беларуси прибыл очередной военный эшелон из России, который состоит из 15 пассажирских и 10 грузовых вагонов, также 15 вагонов-платформ с колесной и гусеничной техникой.
- Разведка Британиитывание российской авиации не является подготовкой к каким-либо дополнительным наступательным операциям против Украины.
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