В Беларусь прибыл главнокомандующий Сухопутными войсками РФ, проверял российскую группировку

В Беларусь с проверкой военных прибыла комиссия Министерства обороны РФ во главе с главнокомандующим Сухопутных войск Олегом Салюковым.

Источник: пресс-служба Минобороны Беларуси

Детали: Сообщается, что были проинспектированы воинские части и подразделения российской группировки войск, находящихся на военных полигонах Беларуси.

Реклама:

Также проверялось качество занятий по боевому слаживанию. Комиссия оценила их готовность "выполнить задачи по назначению в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства".

Что предшествовало:

11 января стало известно, что на железнодорожную станцию Чепино Витебской области Беларуси прибыл очередной военный эшелон из России, который состоит из 15 пассажирских и 10 грузовых вагонов, также 15 вагонов-платформ с колесной и гусеничной техникой.

Разведка Британиитывание российской авиации не является подготовкой к каким-либо дополнительным наступательным операциям против Украины.