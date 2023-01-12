В Беларусь прибыл главнокомандующий Сухопутными войсками РФ, проверял российскую группировку

В Беларусь с проверкой военных прибыла комиссия Министерства обороны РФ во главе с главнокомандующим Сухопутных войск Олегом Салюковым.

Источник: пресс-служба Минобороны Беларуси

Детали: Сообщается, что были проинспектированы воинские части и подразделения российской группировки войск, находящихся на военных полигонах Беларуси.

Также проверялось качество занятий по боевому слаживанию. Комиссия оценила их готовность "выполнить задачи по назначению в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства".

Что предшествовало: