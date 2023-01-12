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Окупанти забирають квартири у місцевих в Енергодарі, щоб селити росіян – Спротив

Ірина БалачукЧетвер, 12 січня 2023, 15:42
Скриншот з google.maps

Російські загарбники у тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області почали забирати квартири місцевих жителів, щоб заселяти туди завезених з РФ працівників.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно Спротив: "В тимчасово окупованому Енергодарі росіяни займають квартири місцевих мешканців, аби там розмістити енергетиків з російських АЕС".

Деталі: Повідомляється, що це необхідно окупантам, щоб замінити працівників Запорізької АЕС, які відмовляються підписувати договори із загарбниками, а продовжують виконувати свої обов’язки в рамках українського законодавства. 

За даними ЦНС, незаконні відрядження до Енергодару працівників АЕС з території РФ відбуваються системно. Щоб заохотити росіян до "відряджень" до України російський парламент навіть ухвалив відповідний закон щодо надання пільг працівникам, які погодилися.

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Теми: ЕнергодарЗАЕСнерухомістьокупація
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