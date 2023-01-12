Окупанти забирають квартири у місцевих в Енергодарі, щоб селити росіян – Спротив
Російські загарбники у тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області почали забирати квартири місцевих жителів, щоб заселяти туди завезених з РФ працівників.
Джерело: Центр національного спротиву
Дослівно Спротив: "В тимчасово окупованому Енергодарі росіяни займають квартири місцевих мешканців, аби там розмістити енергетиків з російських АЕС".
Деталі: Повідомляється, що це необхідно окупантам, щоб замінити працівників Запорізької АЕС, які відмовляються підписувати договори із загарбниками, а продовжують виконувати свої обов’язки в рамках українського законодавства.
За даними ЦНС, незаконні відрядження до Енергодару працівників АЕС з території РФ відбуваються системно. Щоб заохотити росіян до "відряджень" до України російський парламент навіть ухвалив відповідний закон щодо надання пільг працівникам, які погодилися.