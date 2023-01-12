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Оккупанты забирают квартиры у местных в Энергодаре, чтобы селить россиян – Сопротивление

Ирина БалачукЧетверг, 12 января 2023, 14:42
Оккупанты забирают квартиры у местных в Энергодаре, чтобы селить россиян – Сопротивление
Скриншот з google.maps

Российские захватчики во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области начали забирать квартиры местных жителей, чтобы заселять туда завезенных из РФ работников.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно Сопротивление: "Во временно оккупированном Энергодаре россияне занимают квартиры местных жителей, чтобы там разместить энергетиков с российских АЭС".

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Детали: Сообщается, что это необходимо оккупантам, чтобы заменить работников Запорожской АЭС, которые отказываются подписывать договоры с захватчиками, а продолжают выполнять свои обязанности в рамках украинского законодательства.

По данным ЦНС, незаконные командировки в Энергодар работников АЭС с территории РФ происходят постоянно.

Российский парламент даже принял соответствующий закон о предоставлении льгот работникам, которые согласились на "командировку" в Украину.

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Темы: ЭнергодарЗАЭСнедвижимостьоккупация
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