Оккупанты забирают квартиры у местных в Энергодаре, чтобы селить россиян – Сопротивление

Российские захватчики во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области начали забирать квартиры местных жителей, чтобы заселять туда завезенных из РФ работников.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно Сопротивление: "Во временно оккупированном Энергодаре россияне занимают квартиры местных жителей, чтобы там разместить энергетиков с российских АЭС".

Детали: Сообщается, что это необходимо оккупантам, чтобы заменить работников Запорожской АЭС, которые отказываются подписывать договоры с захватчиками, а продолжают выполнять свои обязанности в рамках украинского законодательства.

По данным ЦНС, незаконные командировки в Энергодар работников АЭС с территории РФ происходят постоянно.

Российский парламент даже принял соответствующий закон о предоставлении льгот работникам, которые согласились на "командировку" в Украину.