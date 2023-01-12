Супутник показав, яку техніку Білорусь стягнула до кордону з Україною

Військова техніка Білорусі на кордоні з Україною, Rochan Consulting

Супутник зафіксував ЗРК "С-300/400", ЗРПК "Панцир" та іншу техніку на білоруському військовому аеродромі "Зябрівка" в Гомельській області, недалеко від кордону з Україною.

Джерело: моніторингова група "Беларускі Гаюн" з посиланням на аналітичний центр Rochan Consulting, який опублікував фото

Деталі: Знімки аеродрому зробив супутник Airbus 7 січня 2023 року.

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На свіжих фото можна помітити дивізіон із дев'яти одиниць зенітно-ракетних комплексів "С-300/400", які, як стверджують аналітики, перебувають там уже тривалий час, а також ЗРПК "Панцир", який стоїть на насипі ґрунту.

Крім того, на фото можна побачити вантажні машини і кілька радарів, які Rochan Consulting ідентифікували як 76N6 і 64N6E.

"Беларускі Гаюн" зазначає, що свіжі супутникові знімки вкотре підтверджують, що на аеродромі "Зябрівка" продовжує розташовуватися база ЗС Росії.

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