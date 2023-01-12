Cпутник показал, какую технику Беларусь стянула на границу с Украиной

Спутник зафиксировал ЗРК "С-300/400", ЗРПК "Панцирь" и другую технику на белорусском военной аэродроме "Зябровка" в Гомельской области, недалеко от границы с Украиной.

Источник: мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" со ссылкой на аналитический центр Rochan Consulting, который опубликовал фото

Детали: Снимки аэродрома сделал спутник Airbus 7 января 2023 года.

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На свежих фото можно заметить дивизион из девяти единиц зенитно-ракетных комплексов "С-300/400", которые, как утверждают аналитики, находятся там уже продолжительное время, а также ЗРПК "Панцирь", стоящий на насыпи грунта.

Кроме того, на фото можно увидеть грузовые машины и несколько радаров, которые Rochan Consulting определили как 76N6 и 64N6E.

"Беларускі Гаюн" отмечает, что свежие спутниковые снимки в очередной раз подтверждают, что на аэродроме "Зябровка" продолжает располагаться база ВС России.

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