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У ЄС знову нагадали Україні про необхідність змін до відбору суддів КСУ за рекомендаціями "Венеційки"

"Європейська правда"П'ятниця, 13 січня 2023, 19:48

Європейський Союз у п’ятницю наголосив на необхідності врахування рекомендацій Венеційської комісії для вдосконалення процедури відбору суддів Конституційного суду України згідно з нещодавно ухваленим законом.

Про це йдеться в коментарі речника Європейської комісії Петера Стано, який цитує "Європейська правда".

Він зазначив, що ЄС вітає "значні зусилля України у зміцненні верховенства права" на тлі російської агресії, зокрема призначення з'їздом суддів восьми нових членів Вищої ради правосуддя, а також реформу Вищої ради юстиції України.

"ЄС також уважно стежить за узгодженням реформи Конституційного Суду України з рекомендаціями, викладеними у висновку Комісії щодо заявки України на членство в ЄС, щоб забезпечити відповідність цього процесу рекомендаціям Венеціанської комісії", – додає Стано.

У його коментарі нагадується, що "Венеційка" рекомендувала виключати кандидатів до КСУ на підставі професійної компетентності та збільшити кількість членів Дорадчої групи експертів із шести до семи, при цьому сьомий член має бути обраний за квотою міжнародних донорів.

"Європейська комісія очікує, що Україна приведе своє законодавство у відповідність до цих змін. Впровадження цих змін не лише сприятиме просуванню України на шляху до членства в ЄС, але й підвищить довіру громадян України до судової системи", – підкреслив речник Єврокомісії.

Між тим днями в уряді України, розповідаючи про останні євроінтеграційні реформи, не прокоментували сигнали Брюсселя із закликом змінити закон про процедуру відбору суддів КСУ так, щоб він враховував останні рекомендації Венеційської комісії.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, 13 грудня 2022 року парламентська більшість підтримала проєкт закону №7662 про "удосконалення порядку відбору кандидатур на посаду судді Конституційного суду" без правки про кількість членів Дорадчої групи експертів.

Експерти у сфері судової реформи попереджали, що це може зробити КС підконтрольним владі, та просили парламент не ухвалювати закон у такому вигляді, а після прийняття - закликали Зеленського ветувати його. 

19 грудня Венеційська комісія опублікувала оновлений висновок щодо законопроєкту в №7662, рекомендувавши змінити його у тій редакції, за яку висловлюються громадські експерти у сфері судової реформи. Попри це, президент 20 грудня підписав закон.

Теми: ЄСКСсуд
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