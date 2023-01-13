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В ЕС снова напомнили Украине о необходимости изменений в отборе судей КСУ по рекомендациям "Венецианки"

"Европейская правда"Пятница, 13 января 2023, 18:48

Европейский Союз в пятницу отметил необходимость учета рекомендаций Венецианской комиссии для совершенствования процедуры отбора судей Конституционного суда Украины согласно недавно принятому закону.

Об этом говорится в комментарии представителя Европейской комиссии Петера Стано, который цитирует "Европейская правда".

Он отметил, что ЕС приветствует "значительные усилия Украины в укреплении верховенства права" на фоне российской агрессии, в частности назначение съездом судей восьми новых членов Высшего совета правосудия, а также реформу Высшего совета юстиции Украины.

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"ЕС также внимательно следит за согласованием реформы Конституционного Суда Украины с рекомендациями, изложенными в заключении Комиссии по заявке Украины на членство в ЕС, чтобы обеспечить соответствие этого процесса рекомендациям Венецианской комиссии", - добавляет Стано.

В его комментарии напоминается, что "Венецианка" рекомендовала исключать кандидатов в КСУ на основании профессиональной компетентности и увеличить количество членов Консультативной группы экспертов с шести до семи, при этом седьмой член должен быть избран по квоте международных доноров.

"Европейская комиссия ожидает, что Украина приведет свое законодательство в соответствие с этими изменениями. Внедрение этих изменений не только будет способствовать продвижению Украины на пути к членству в ЕС, но и повысит доверие граждан Украины к судебной системе", - подчеркнул представитель Еврокомиссии.

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Между тем на днях в правительстве Украины, рассказывая о последних евроинтеграционных реформах, не прокомментировали сигналы Брюсселя с призывом изменить закон о процедуре отбора судей КСУ так, чтобы он учитывал последние рекомендации Венецианской комиссии.

Напомним, 13 декабря парламентское большинство поддержало проект закона №7662 об "усовершенствовании порядка отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда" без правки о количестве членов Консультативной группы экспертов.

Эксперты в сфере судебной реформы предупреждали, что это может сделать КС подконтрольным власти, и просили парламент не принимать закон в таком виде, а после принятия - призвали Зеленского ветировать его. 

19 декабря Венецианская комиссия опубликовала обновленное заключение по законопроекту в №7662, рекомендовав изменить его в той редакции, за которую высказываются общественные эксперты в сфере судебной реформы. Несмотря на это, президент 20 декабря подписал закон.

Темы: ЕСКСсуд
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