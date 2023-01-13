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Притула показав, як український дрон SHARK працює над Донецьком

Євген КізіловП'ятниця, 13 січня 2023, 19:42
Притула показав, як український дрон SHARK працює над Донецьком
Дрон SHARK, Фото "Укрспецсистемс"

Благодійний фонд Сергія Притули опублікував перше відео використання українського безпілотника-розвідника ШАРК у бойових умовах у небі над окупованим Донецьком.

Джерело: Притула у Facebook

Деталі: За його словами, на відео дрон проводить розвідку та пошук ворожих цілей над захопленим містом.

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Пряма мова: "Якість зображення та зум вражають звісно! Всього ми законтрактували три комплекси таких БПЛА. Щоб таких вражаючих очей в небі у наших захисників було більше, долучайтесь донатом!"

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Що передувало: У жовтні 2022 року стало відомо, що українська компанія "Укрспецсистемс" розробила новий, стійкий до роботи в умовах РЕБ, безпілотний авіаційний комплекс ШАРК, який серед іншого може коригувати американські реактивні артилерійські системи HIMARS.

ШАРК також має надійний зашифрований зв’язок та камеру з 30-кратним оптичним збільшенням і додатковим цифровим зумом. 

Теми: Сергій Притула безпілотникиДонецьк
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