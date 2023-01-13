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Притула показал, как украинский дрон SHARK работает над Донецком

Евгений КизиловПятница, 13 января 2023, 20:42
Дрон SHARK, Фото "Укрспецсистемс"

Благотворительный фонд Сергея Притулы опубликовал первое видео использования украинского беспилотника-разведчика ШАРК в боевых условиях в небе над оккупированным Донецком.

Источник: Притула в Facebook

Детали: По его словам, на видео дрон проводит разведку и поиск вражеских целей над захваченным городом.

Прямая речь: "Качество изображения и зум поражают конечно! Всего мы законтрактовали три комплекса таких БПЛА. Чтобы таких впечатляющих глаз в небе у наших защитников было больше, присоединяйтесь донатом!"

Что предшествовало: В октябре 2022 года стало известно, что украинская компания "Укрспецсистемс" разработала новый, устойчивый к работе в условиях РЭБ, беспилотный авиационный комплекс ШАРК, который среди прочего может корректировать американские реактивные артиллерийские системы HIMARS.

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ШАРК также имеет надежную зашифрованную связь и камеру с 30-кратным оптическим увеличением и дополнительным цифровым зумом.

Темы: Сергей Притула беспилотникиДонецк
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