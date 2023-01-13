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Росіяни готуються до оборони Енергодара: казарми перенесли у підвали – Енергоатом

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 13 січня 2023, 19:51
Росіяни готуються до оборони Енергодара: казарми перенесли у підвали – Енергоатом
ЕНЕРГОДАР, ФОТО ЗІ СТОРІНКИ мера Дмитра ОРЛОВА

Російські окупанти готуються до оборони міста Енергодар Запорізької області, облаштовуючи казарми та склади з боєприпасами у підвалах житлових будинків. 

Джерело: "Енергоатом"

Дослівно: "Російські окупанти в місті-супутнику ЗАЕС облаштовують казарми та склади боєприпасів у підвалах житлових будинків. Таким чином, прикриваючись енергодарцями, загарбники намагаються убезпечити своїх військових у разі наступу ЗСУ". 

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Деталі: "Енергоатом" повідомляє, що в місті фіксують непоодинокі випадки, коли військові РФ використовують підвали цивільних приміщень як місця постійної дислокації, облаштовуючи їх навіть ліжками. 

Відомство уточнює, що йдеться, наприклад, про підвал будівлі, в якій розташоване Управління соціальних програм, по вул. Курчатова, 10. Станом на зараз там мешкають близько 50 окупантів, за інформацією "Енергоатома".

Дослівно: "Загарбники в Енергодарі постійно заносять у підвали житлових будинків якісь великі коробки – ймовірно, зі зброєю чи вибухівкою. Це відбувається в темну пору доби, причому, поки триває "процес", кілька окупантів наглядають за вікнами будинку, щоб убезпечитися від небажаних випадкових очевидців".

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Більше деталей: "Енергоатом" наголошує, що подібні роботи окупанти проводили в кількох житлових будинках п'ятого та сьомого мікрорайонів.

Крім того, відомство повідомляє наявність  великої кількісті вибухівки у "будівлі вузла зв'язку, біля міського виконкому".

Теми: ЕнергоатомЕнергодарвійна
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