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Россияне готовятся к обороне Энергодара: казармы перенесли в подвалы – Энергоатом

Татьяна ЛозовенкоПятница, 13 января 2023, 19:51
Россияне готовятся к обороне Энергодара: казармы перенесли в подвалы – Энергоатом
ЭНЕРГОДАР, ФОТО СО СТРАНИЦЫ мэра Дмитрия ОРЛОВА

Российские оккупанты готовятся к обороне города Энергодар Запорожской области, обустраивая казармы и склады с боеприпасами в подвалах жилых домов. 

Источник: "Энергоатом"

Дословно: "Российские оккупанты в городе-спутнике ЗАЭС обустраивают казармы и склады боеприпасов в подвалах жилых домов. Таким образом, прикрываясь энергодарцами, захватчики пытаются обезопасить своих военных в случае наступления ВСУ". 

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Детали: "Энергоатом" сообщает, что в городе фиксируют отдельные случаи, когда военные РФ используют подвалы гражданских помещений как места постоянной дислокации, обустраивая их даже кроватями. 

Ведомство уточняет, что речь идет, например, о подвале здания, в котором расположено Управление социальных программ, по ул. Курчатова, 10. По состоянию на сейчас там проживают около 50 оккупантов, по информации "Энергоатома".

Дословно: "Захватчики в Энергодаре постоянно заносят в подвалы жилых домов какие-то большие коробки - вероятно, с оружием или взрывчаткой. Это происходит в темное время суток, причем, пока идет "процесс", несколько оккупантов присматривают за окнами дома, чтобы обезопасить себя от нежелательных случайных очевидцев".

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Больше деталей: "Энергоатом" отмечает, что подобные работы оккупанты проводили в нескольких жилых домах пятого и седьмого микрорайонов.

Кроме того, ведомство сообщает о наличии большого количества взрывчатки в "здании узла связи, возле городского исполкома".

Темы: ЭнергоатомЭнергодарвойна
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