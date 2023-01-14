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Джапарова в ООН: 10 пунктів Формули миру здатні повернути безпеку і справедливість Україні

"Українська правда"Субота, 14 січня 2023, 02:55
Еміне Джапарова, скріншот з трансляції засідання ООН

Перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова на засіданні Радбезу ООН закликала "всі відповідальні держави" підтримати українську Формулу миру.

Джерела: "Укрінформ", трансляція засідання ООН

Пряма мова: "Володимир Зеленський ініціював Формулу миру, щоб відповісти на нагальні виклики сьогодення. Вона складається з 10 пунктів, які здатні повернути безпеку та справедливість Україні та всьому світові. Ми закликаємо всі відповідальні держави підтримати й просувати Формулу миру".

Деталі: Джапарова наголосила, що формула базується на цілях та принципах Статуту ООН та спрямована на гарантування продовольчої, радіаційної, ядерної та енергетичної безпеки, протидію екоциду і недопущення повторення агресії в майбутньому.

Заступниця голови МЗС заявила, що РФ вже відчула вплив санкцій, оскільки в її армії закінчуються сучасні озброєння та боєприпаси.

Для остаточної поразки Росії та перемоги демократії, наголосила Джапарова, необхідно посилити секторальні санкції, які мають вагоме економічне значення для агресора. А саме – затвердити повне нафтове і газове ембарго та відключити російські банки від світової фінансової системи.

Заступниця міністра вкотре закликала ООН направити до України експертів для розслідування поставок безпілотних літальних апаратів з Ірану до РФ, наголосивши, що "зволікання підриває довіру до Ради Безпеки як такої, а також до її здатності забезпечити виконання власних рішень".

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Джапарова також наголосила на необхідності створити спеціальний трибунал для притягнення російських посадовців до відповідальності за злочин агресії.

Що цьому передувало:

  • Напередодні Еміне Джапарова анонсувала винесення на голосування в Генеральній Асамблеї ООН резолюції про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії.
  • Заступниця міністра закордонних справ також заявила, що Україна цього року просуватиме дві резолюції Генеральної Асамблеї ООН – щодо реалізації Формули миру та притягнення Росії до відповідальності за розв’язання війни проти України.

Теми: ООНУкраїнатрибуналРосія
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