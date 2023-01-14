Джапарова в ООН: 10 пунктів Формули миру здатні повернути безпеку і справедливість Україні
Перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова на засіданні Радбезу ООН закликала "всі відповідальні держави" підтримати українську Формулу миру.
Джерела: "Укрінформ", трансляція засідання ООН
Пряма мова: "Володимир Зеленський ініціював Формулу миру, щоб відповісти на нагальні виклики сьогодення. Вона складається з 10 пунктів, які здатні повернути безпеку та справедливість Україні та всьому світові. Ми закликаємо всі відповідальні держави підтримати й просувати Формулу миру".
Деталі: Джапарова наголосила, що формула базується на цілях та принципах Статуту ООН та спрямована на гарантування продовольчої, радіаційної, ядерної та енергетичної безпеки, протидію екоциду і недопущення повторення агресії в майбутньому.
Заступниця голови МЗС заявила, що РФ вже відчула вплив санкцій, оскільки в її армії закінчуються сучасні озброєння та боєприпаси.
Для остаточної поразки Росії та перемоги демократії, наголосила Джапарова, необхідно посилити секторальні санкції, які мають вагоме економічне значення для агресора. А саме – затвердити повне нафтове і газове ембарго та відключити російські банки від світової фінансової системи.
Заступниця міністра вкотре закликала ООН направити до України експертів для розслідування поставок безпілотних літальних апаратів з Ірану до РФ, наголосивши, що "зволікання підриває довіру до Ради Безпеки як такої, а також до її здатності забезпечити виконання власних рішень".
Джапарова також наголосила на необхідності створити спеціальний трибунал для притягнення російських посадовців до відповідальності за злочин агресії.
Що цьому передувало:
- Напередодні Еміне Джапарова анонсувала винесення на голосування в Генеральній Асамблеї ООН резолюції про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії.
- Заступниця міністра закордонних справ також заявила, що Україна цього року просуватиме дві резолюції Генеральної Асамблеї ООН – щодо реалізації Формули миру та притягнення Росії до відповідальності за розв’язання війни проти України.