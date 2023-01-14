Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Джапарова в ООН: 10 пунктов Формулы мира способны вернуть безопасность и справедливость Украине

"Украинская правда"Суббота, 14 января 2023, 01:55
Джапарова в ООН: 10 пунктов Формулы мира способны вернуть безопасность и справедливость Украине
Эмине Джапарова, скриншот с трансляции заседания ООН

Первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова на заседании Совбеза ООН призвала "все ответственные государства" поддержать украинскую Формулу мира.

Источники: "Укринформ", трансляция заседания ООН

Прямая речь: "Владимир Зеленский инициировал Формулу мира, чтобы ответить на насущные вызовы сегодняшнего дня. Она состоит из 10 пунктов, которые способны вернуть безопасность и справедливость Украине и всему миру. Мы призываем все ответственные государства поддержать и продвигать Формулу мира".

Реклама:

Детали: Джапарова отметила, что формула базируется на целях и принципах Устава ООН и направлена на обеспечение продовольственной, радиационной, ядерной и энергетической безопасности, противодействия экоциду и недопущения повторения агрессии в будущем.

Замглавы МИД заявила, что РФ уже почувствовала влияние санкций, поскольку в ее армии заканчиваются современные вооружения и боеприпасы.

Для окончательного поражения России и победы демократии, отметила Джапарова, необходимо усилить секторальные санкции, которые имеют большое экономическое значение для агрессора. А именно – утвердить полное нефтяное и газовое эмбарго и отключить российские банки от мировой финансовой системы.

ВИДЕО ДНЯ

Заместитель министра в очередной раз призвала ООН направить в Украину экспертов для расследования поставок беспилотных летательных аппаратов из Ирана в РФ, подчеркнув, что "промедление подрывает доверие к Совету Безопасности как таковому, а также к его способности обеспечить выполнение собственных решений".

Джапарова также подчеркнула необходимость создать специальный трибунал для привлечения российских чиновников к ответственности за преступление агрессии.

Что этому предшествовало:

  • Накануне Эмине Джапарова анонсировала вынесение на голосование в Генеральной Ассамблее ООН резолюции о создании специального трибунала по преступлению агрессии России.
  • Заместитель министра иностранных дел также заявила, что Украина в этом году будет продвигать две резолюции Генеральной Ассамблеи ООН – по реализации Формулы мира и привлечения России к ответственности за развязывание войны против Украины.

Темы: ООНУкраинаформула мираРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Кулеба: Наша цель – собрать бригаду танков Leopard
ЦНС: Оккупанты проводят рейды в прифронтовых городах – ищут партизан
Украина передала РФ список из 800 раненых военнослужащих, находящихся в плену
В Мелитополе прогремел громкий взрыв – мэр
Последние новости
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
Все новости...
Реклама: