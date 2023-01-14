Джапарова в ООН: 10 пунктов Формулы мира способны вернуть безопасность и справедливость Украине

Первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова на заседании Совбеза ООН призвала "все ответственные государства" поддержать украинскую Формулу мира.

Источники: "Укринформ", трансляция заседания ООН

Прямая речь: "Владимир Зеленский инициировал Формулу мира, чтобы ответить на насущные вызовы сегодняшнего дня. Она состоит из 10 пунктов, которые способны вернуть безопасность и справедливость Украине и всему миру. Мы призываем все ответственные государства поддержать и продвигать Формулу мира".

Детали: Джапарова отметила, что формула базируется на целях и принципах Устава ООН и направлена на обеспечение продовольственной, радиационной, ядерной и энергетической безопасности, противодействия экоциду и недопущения повторения агрессии в будущем.

Замглавы МИД заявила, что РФ уже почувствовала влияние санкций, поскольку в ее армии заканчиваются современные вооружения и боеприпасы.

Для окончательного поражения России и победы демократии, отметила Джапарова, необходимо усилить секторальные санкции, которые имеют большое экономическое значение для агрессора. А именно – утвердить полное нефтяное и газовое эмбарго и отключить российские банки от мировой финансовой системы.

Заместитель министра в очередной раз призвала ООН направить в Украину экспертов для расследования поставок беспилотных летательных аппаратов из Ирана в РФ, подчеркнув, что "промедление подрывает доверие к Совету Безопасности как таковому, а также к его способности обеспечить выполнение собственных решений".

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Джапарова также подчеркнула необходимость создать специальный трибунал для привлечения российских чиновников к ответственности за преступление агрессии.

Что этому предшествовало: