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В ОВА пояснили причину вибухів на Київщині

"Українська правда"Субота, 14 січня 2023, 07:02
В ОВА пояснили причину вибухів на Київщині
Лінії електропередач, ілюстративне фото PIXABAY.COM

Причиною звуків вибухів, які зранку 14 січня було чути у Києві та Київській області, стало загоряння на одному з об’єктів критичної інфраструктури.

Джерело: голова Київської ОВА Олексій Кулеба у Telegram

Пряма мова: "Київська область. Близько 6 ранку були чутні звуки вибухів. На одному з об’єктів критичної інфраструктури маємо загоряння. На місці працюють відповідні служби".

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Деталі: За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Що цьому передувало: Раніше заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк повідомив, що звуки вибухів у Києві та області не пов'язані з будь-якими військовими діями.

Теми: Київська областьвибух
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