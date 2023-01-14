В ОВА объяснили причину взрывов в Киевской области

Причиной звуков взрывов, которые утром 14 января были слышны в Киеве и Киевской области, стало возгорание на одном из объектов критической инфраструктуры.

Источник: председатель Киевской ОГА Алексей Кулеба в Telegram

Прямая речь: "Киевская область. Около 6 утра были слышны звуки взрывов. На одном из объектов критической инфраструктуры имеем возгорание. На месте работают соответствующие службы".

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Детали: По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Что этому предшествовало: Ранее заместитель командующего Сухопутных войск ВСУ Александр Павлюк сообщил, что звуки взрывов в Киеве и области не связаны с любыми военными действиями.