На Київщині внаслідок ранкової атаки пошкоджено 28 будинків

наслідки удару по Київщині 14 січня, фото з Telegram Олексія Кулеби

Внаслідок ранкової ракетної атаки на Київщині пошкоджено 28 житлових будинків, без постраждалих.

Джерело: заступник голови ОП Кирило Тимошенко, очільник ОВА Олексій Кулеба

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Дослівно Кулеба: "На фото – наслідки ранкової атаки країни-терориста.

28 житлових будинків пошкоджено. На щастя, без постраждалих".

Деталі: Раніше Тимошенко повідомив, що у селі Копилів Київської області зафіксували влучання російського снаряда у житлову забудову, постраждалих немає.

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Пряма мова Тимошенка: "Під час ранкової атаки зафіксовано влучання у житлову забудову. В будинках місцевих мешканців вибито вікна".

Нагадаємо: Перед цим у Києві пролунали вибухи, влада повідомила про атаку на об'єкти інфраструктури в столиці. Пізніше росіяни здійснили ще одну ракетну атаку на Київ та область.