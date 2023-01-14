У Києві та області працювала ППО
У Києві та області у суботу вдень працювала ППО.
Джерело: мер столиці Віталій Кличко, КМВА, голова Київської ОВА Олексій Кулеба у Telegram
Дослівно Кличко: "У Києві лунають вибухи. Наразі – працює ППО.
Будьте в укриттях! Терористична атака на Україну триває".
Деталі: Голова Київської ОВА Олексій Кулеба також повідомив про роботу ППО в області.
Після відбою повітряної тривоги Київська міська військова адміністрація повідомила, що в столиці недопущено ураження об’єктів критичної інфраструктури.
"Завдяки ефективній роботі ППО в Києві недопущено ураження об’єктів критичної інфраструктури", - заявив начальник КМВА Сергій Попко.
Що передувало: Росіяни здійснюють ракетну атаку на Україну. У Дніпрі влучили в житловий будинок, під завалами люди.
На Харківщині та Львівщині є влучання в об'єкти критичної інфраструктури.