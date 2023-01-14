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У Києві та області працювала ППО

Катерина ТищенкоСубота, 14 січня 2023, 17:21
Віталій Кличко, фото КМДА

У Києві та області у суботу вдень працювала ППО.

Джерело: мер столиці Віталій Кличко, КМВА, голова Київської ОВА Олексій Кулеба у Telegram

Дослівно Кличко: "У Києві лунають вибухи. Наразі – працює ППО.

Будьте в укриттях! Терористична атака на Україну триває".

Деталі: Голова Київської ОВА Олексій Кулеба також повідомив про роботу ППО в області.

Після відбою повітряної тривоги Київська міська військова адміністрація повідомила, що в столиці недопущено ураження об’єктів критичної інфраструктури.

"Завдяки ефективній роботі ППО в Києві недопущено ураження об’єктів критичної інфраструктури", - заявив начальник КМВА Сергій Попко.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Росіяни здійснюють ракетну атаку на Україну. У Дніпрі влучили в житловий будинок, під завалами люди. 

На Харківщині та Львівщині є влучання в об'єкти критичної інфраструктури.

Теми: Київвійна
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