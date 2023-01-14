На Киевщине в результате утренней атаки повреждены 28 домов

последствия удара по Киевщине 14 января, фото из Telegram Алексея Кулебы

В результате утренней ракетной атаки на Киевщине повреждены 28 жилых домов, без пострадавших.

Источник: заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко, глава Киевской ОВА Алексей Кулеба

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Дословно Кулеба: "На фото - последствия утренней атаки страны-террориста.

28 жилых домов повреждены. К счастью, без пострадавших".

Детали: Ранее Тимошенко сообщил, что в селе Копылов Киевской области зафиксировали попадание российского снаряда в жилую застройку, пострадавших нет.

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Прямая речь Тимошенко: "Во время утренней атаки зафиксировано попадание в жилую застройку. В домах местных жителей выбиты окна".

Напомним: Перед этим в Киеве прогремели взрывы, власти сообщили об атаке на объекты инфраструктуры в столице. Позже россияне снова атаковали Киев и область.