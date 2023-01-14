Воздушные силы рассказали, откуда ударила Россия по Киеву 14 января

14 января Россия атаковала Киев ракетами, летевшими с северного направления по баллистической траектории.

Источник: спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телеканала 24, национального телемарафона и в комментарии УП

Прямая речь: "Скорее всего, это ракеты, которые летели по баллистической траектории. С северного направления. Баллистика не доступна, чтобы мы ее обнаруживали и сбивали".

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Детали: По словам Игната, специалисты будут изучать по обломкам, какой именно тип ракет применил враг в субботу. Но очевидно, что это были либо баллистические ракеты, либо зенитные ракеты С-300, летящие по баллистической траектории. Ракеты С-300 имеют различные модификации, поэтому определенная модификация, возможно, позволяет применять их с территории России, добавил он.

Уведомление о ракетной опасности поступило с опозданием из-за отсутствия радиолокационных данных и информации из других источников.

К сожалению, в Вооруженных силах Украины нет эффективных средств обнаружения и уничтожения баллистических ракет, подчеркнул Игнат.

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Спикер Воздушных сил также подтвердил, что группа российских стратегических бомбардировщиков Ту-95 находятся сейчас в воздухе. Неизвестно, осуществят ли они пуски ракет, их полет отслеживается.

Что предшествовало: В Киеве около 9.30 утра субботы прогремели несколько взрывов, после чего включилось оповещение воздушной тревоги. Власти сообщили об атаке на объекты инфраструктуры столицы.

Кроме этого, в селе Копылов Киевской области зафиксировали попадание в жилую застройку, пострадавших нет, повреждены 18 частных домов.