Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

До Білорусі з РФ прибуло ще два ешелони з військовими й технікою

Катерина ТищенкоСубота, 14 січня 2023, 16:07
станція прибуття ешелону РФ у Білорусі, скріншот відео

Росія перекинула в Білорусь ще два ешелони з особовим складом і військовою технікою.

Джерело: моніторингова група Беларускі Гаюн

Деталі: Група підтвердила інформацію про прибуття до Білорусі ще кількох нових ешелонів ЗС РФ з особовим складом і військовою технікою.

Повідомляється, що 2 ешелони ЗС РФ були відправлені зі ст. Кантемирівка (Воронезька область, РФ) 8 і 9 січня.

Перший налічував 43 вагони, з яких 1 пасажирський (близько 50 осіб) і 42 вагони-платформи. Він прибув на залізничну станцію Слонім (Гродненська область, Білорусь) 11 січня о 00:15.

За даними групи, серед техніки в ешелоні прибули: мін. 2 бензовози Урал, 2 БТРи, 6 вантажівок (Урал і КамАЗ, деякі - КУНГи), і 1 причіп (генератор), 1 автокран КамАЗ, 2 бензовози МАЗ і 1 УАЗ Патріот. На деяких машинах був знак "Z".

ВІДЕО ДНЯ

Наступного дня, 12 січня о 08:00, на станцію Слонім із Кантемирівки прибув ще один ешелон ЗС РФ, що налічував уже 52 вагони: 3 пасажирських (≈150 осіб) і 49 вагонів-платформ.

Загалом до Білорусі з Росії цього разу прибули щонайменше 91 одиниця техніки та близько 200 осіб особового складу.

Що передувало: 11 січня "Беларускі Гаюн" повідомляв, що на залізничну станцію Чепіно Вітебської області Білорусі прибув черговий військовий ешелон з Росії, який складається з 15 пасажирських і 10 вантажних вагонів, також 15 вагонів-платформ із колісною і гусеничною технікою.

Розвідка Британії повідомляла, що хоча Росія утримує значну кількість військ у Білорусі, вони навряд чи становлять реальну наступальну силу, а нове розгортання російської авіації не є підготовкою до будь-яких додаткових наступальних операцій проти України. 

Теми: БілорусьРосія
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Зеленський повідомив про 25 загиблих у Дніпрі, ще 43 людей шукають

У суботу Росія вбила в Україні 26 цивільних, понад 80 поранила

Помер грузинський актор Вахтанг Кікабідзе

відеоУ Непалі розбився пасажирський літак із 72 людьми, вже відомо про 40 загиблих

Британія підтвердила, що передасть Україні 14 танків Challenger 2 і близько 30 САУ AS90

Пригожин маніпулює "захопленням Соледара" і "очорнює" армію РФ – ISW

Усі новини...
Білорусь
Із Білорусі 14 січня не було запусків ракет – "Беларускі Гаюн"
Біля кордону Польщі з Білоруссю знайшли останки двох людей
СБУ показала свої навчання біля кордонів Білорусі
Останні новини
15:50
Земан пояснив свою "дружбу з Путіним" економічною дипломатією
15:41
Де отримати безоплатну психологічну допомогу за кордоном: контакти
15:35
Зеленський повідомив про 25 загиблих у Дніпрі, ще 43 людей шукають
15:17
В уряді Грузії пояснили відмову надати Україні "Буки" небажанням бути втягнутими у війну
14:59
У Росії військовий підірвав гранату на складі боєприпасів, є загиблі - ЗМІ
14:47
Глава МЗС Литви закликав Захід не шукати причин зволікати з поставками необхідної Україні зброї
14:33
Росія залишила у Чорному морі 5 носіїв з "Калібрами"
14:26
Німецький виробник не зможе надати танки Україні у 2023 році, навіть якщо уряд схвалить поставку
14:23
У МВС нагадали, як діяти у разі обвалу будівлі під час вибухів
14:08
У Дніпрі кількість загиблих зросла до 23, ще близько 40 – зниклі безвісти
Усі новини...