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До Білорусі з РФ прибуло ще два ешелони з військовими й технікою

Катерина ТищенкоСубота, 14 січня 2023, 15:07
До Білорусі з РФ прибуло ще два ешелони з військовими й технікою
станція прибуття ешелону РФ у Білорусі, скріншот відео

Росія перекинула в Білорусь ще два ешелони з особовим складом і військовою технікою.

Джерело: моніторингова група Беларускі Гаюн

Деталі: Група підтвердила інформацію про прибуття до Білорусі ще кількох нових ешелонів ЗС РФ з особовим складом і військовою технікою.

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Повідомляється, що 2 ешелони ЗС РФ були відправлені зі ст. Кантемирівка (Воронезька область, РФ) 8 і 9 січня.

Перший налічував 43 вагони, з яких 1 пасажирський (близько 50 осіб) і 42 вагони-платформи. Він прибув на залізничну станцію Слонім (Гродненська область, Білорусь) 11 січня о 00:15.

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За даними групи, серед техніки в ешелоні прибули: мін. 2 бензовози Урал, 2 БТРи, 6 вантажівок (Урал і КамАЗ, деякі - КУНГи), і 1 причіп (генератор), 1 автокран КамАЗ, 2 бензовози МАЗ і 1 УАЗ Патріот. На деяких машинах був знак "Z".

Наступного дня, 12 січня о 08:00, на станцію Слонім із Кантемирівки прибув ще один ешелон ЗС РФ, що налічував уже 52 вагони: 3 пасажирських (≈150 осіб) і 49 вагонів-платформ.

Загалом до Білорусі з Росії цього разу прибули щонайменше 91 одиниця техніки та близько 200 осіб особового складу.

Що передувало: 11 січня "Беларускі Гаюн" повідомляв, що на залізничну станцію Чепіно Вітебської області Білорусі прибув черговий військовий ешелон з Росії, який складається з 15 пасажирських і 10 вантажних вагонів, також 15 вагонів-платформ із колісною і гусеничною технікою.

Розвідка Британії повідомляла, що хоча Росія утримує значну кількість військ у Білорусі, вони навряд чи становлять реальну наступальну силу, а нове розгортання російської авіації не є підготовкою до будь-яких додаткових наступальних операцій проти України. 

Теми: БілорусьРосія
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