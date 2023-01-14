В Беларусь из РФ прибыло еще два эшелона с военными и техникой

Россия перебросила в Беларусь еще два эшелона с личным составом и военной техникой.

Источник: мониторинговая группа Беларускі Гаюн

Детали: Группа подтвердила информацию о прибытии в Беларусь ещё нескольких новых эшелонов ВС РФ с личным составом и военной техникой.

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Сообщается, что 2 эшелона ВС РФ были отправлены со ст. Кантемировка (Воронежская область, РФ) 8 и 9 января.

Первый насчитывал 43 вагона, из которых 1 пассажирский (около 50 человек) и 42 вагона-платформы. Он прибыл на ЖД-станцию Слоним (Гродненская область, Беларусь) 11 января в 00:15.

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По данным группы, среди техники в эшелоне прибыли: мин. 2 бензовоза Урал, 2 БТРа, 6 грузовиков (Урал и КамАЗ, некоторые - КУНГи), и 1 прицеп (генератор), 1 автокран КамАЗ, 2 бензовоза МАЗ и 1 УАЗ Патриот. На некоторых машинах был знак "Z".

На следующий день, 12 января в 08:00, на станцию Слоним из Кантемировки прибыл ещё один эшелон ВС РФ, который насчитывал уже 52 вагона: 3 пассажирских (≈150 человек) и 49 вагонов-платформ.

Всего в Беларусь из России в этот раз прибыло не менее 91 единицы техники и около 200 человек личного состава.

Что предшествовало: 11 января "Беларускі Гаюн" сообщал, что на железнодорожную станцию Чепино Витебской области Беларуси прибыл очередной военный эшелон из России, который состоит из 15 пассажирских и 10 грузовых вагонов, также 15 вагонов-платформ с колесной и гусеничной техникой.

Разведка Британии сообщала, что хотя Россия удерживает значительное количество войск в Беларуси, они вряд ли составляют реальную наступательную силу, а новое развертывание российской авиации не является подготовкой к каким-либо дополнительным наступательным операциям против Украины.