Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Беларусь из РФ прибыло еще два эшелона с военными и техникой

Катерина ТищенкоСуббота, 14 января 2023, 16:07
станция прибытия эшелона РФ в Беларуси, скриншот видео

Россия перебросила в Беларусь еще два эшелона с личным составом и военной техникой.

Источник: мониторинговая группа Беларускі Гаюн

Детали: Группа подтвердила информацию о прибытии в Беларусь ещё нескольких новых эшелонов ВС РФ с личным составом и военной техникой.

Сообщается, что 2 эшелона ВС РФ были отправлены со ст. Кантемировка (Воронежская область, РФ) 8 и 9 января.

Первый насчитывал 43 вагона, из которых 1 пассажирский (около 50 человек) и 42 вагона-платформы. Он прибыл на ЖД-станцию Слоним (Гродненская область, Беларусь) 11 января в 00:15.

По данным группы, среди техники в эшелоне прибыли: мин. 2 бензовоза Урал, 2 БТРа, 6 грузовиков (Урал и КамАЗ, некоторые - КУНГи), и 1 прицеп (генератор), 1 автокран КамАЗ, 2 бензовоза МАЗ и 1 УАЗ Патриот. На некоторых машинах был знак "Z".

ВИДЕО ДНЯ

На следующий день, 12 января в 08:00, на станцию Слоним из Кантемировки прибыл ещё один эшелон ВС РФ, который насчитывал уже 52 вагона: 3 пассажирских (≈150 человек) и 49 вагонов-платформ.

Всего в Беларусь из России в этот раз прибыло не менее 91 единицы техники и около 200 человек личного состава.

Что предшествовало: 11 января "Беларускі Гаюн" сообщал, что на железнодорожную станцию Чепино Витебской области Беларуси прибыл очередной военный эшелон из России, который состоит из 15 пассажирских и 10 грузовых вагонов, также 15 вагонов-платформ с колесной и гусеничной техникой.

Разведка Британии сообщала, что хотя Россия удерживает значительное количество войск в Беларуси, они вряд ли составляют реальную наступательную силу, а новое развертывание российской авиации не является подготовкой к каким-либо дополнительным наступательным операциям против Украины. 

Темы: БеларусьРосcия
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Зеленский сообщил о 25 погибших в Днепре, еще 43 человека ищут

В субботу Россия в Украине убила 26 гражданских, более 80 ранила

Умер грузинский актер Вахтанг Кикабидзе

фото, видеоВ Непале разбился пассажирский самолет с 72 людьми, уже известно о 40 погибших

Британия подтвердила, что передаст Украине 14 танков Challenger 2 и около 30 САУ AS90

Пригожин манипулирует "захватом Соледара" и "очерняет" армию РФ – ISW

Все новости...
Беларусь
Из Беларуси 14 января не было запусков ракет – "Беларускі Гаюн"
Возле границы Польши с Беларусью нашли останки двух людей
СБУ показала свои учения у границ Беларуси
Последние новости
15:50
Земан объяснил свою "дружбу с Путиным" экономической дипломатией
15:41
Где получить бесплатную психологическую помощь за границей: контакты
15:35
Зеленский сообщил о 25 погибших в Днепре, еще 43 человека ищут
15:17
В правительстве Грузии объяснили отказ предоставить Украине "Буки" нежеланием быть втянутыми в войну
14:59
В России военный взорвал гранату на складе боеприпасов, есть погибшие - СМИ
14:47
Глава МИД Литвы призвал Запад не искать причин тянуть с поставками необходимого Украине оружия
14:33
Россия оставила в Черном море 5 носителей с "Калибрами"
14:26
Немецкий производитель не сможет доставить танки Украине до 2024 года, даже если Шольц одобрит поставку
14:23
В МВД напомнили, как действовать в случае обрушения здания во время взрывов
14:08
В Днепре количество погибших возросло до 23, еще около 40 - пропавшие без вести
Все новости...